Villa Akasha

Evadons-nous vers Whistler, en Colombie-Britannique, l’une des destinations les plus convoitées au monde. Constamment classée comme la meilleure station de ski en Amérique du Nord, Whistler possède le plus grand domaine skiable du continent.

Ce magnifique chalet de quatre chambres se situe sur le plateau de Sunridge, le quartier le plus recherché de Whistler. Dans cette maison bâtie par Andy Munster and Sons, tout a été pensé pour le confort, du sol au plafond – en somme, le refuge (de luxe) parfait.

Le chalet Akasha domine la vallée d’une hauteur imposante. Le prestigieux plateau de Sunridge est le plus haut sommet de la montagne. Pour autant, Akasha ne se situe qu’à 5 minutes à pied du centre du village, au milieu de plus de 200 sentiers balisés.

Rester à la maison peut être cependant, l’option la plus tentante. Avec son parfait équilibre entre tradition et technologie, le confort, la chaleur et l’atmosphère magique d’Akasha sont merveilleusement séduisants.

La tour de la villa est caractérisée par un toit en cuivre au sommet d’un cèdre vieux de quatre cents ans. Ce dernier s’impose comme l’élément central du chalet. Il s’élève puissamment du salon et est entouré d’un escalier en bois et fer forgé réalisé sur mesure. Le cèdre n’est que le premier de nombreux plaisirs à découvrir à Akasha, un bijou rare. La conception intemporelle de ce chalet de luxe mêle le bois sculpté au granit et aux roches de rivière. Les menuiseries ont été réalisées sur mesure. Chaque pièce est unique, chaque détail a été étudié depuis les matériaux, le chauffage, les espaces extérieurs, jusqu’à l’éclairage des chemins paysagers et au système de sécurité de pointe.

Niché dans les montagnes, cet univers atypique coule aussi naturellement que les ruisseaux alpins à proximité, profitant pleinement de la lumière naturelle et des vues. Le spa d’Akasha comprend une piscine intérieure et un hammam, surveillé par des esprits de la forêt sculptés dans des totems par l’artiste des Premières Nations Rick Harry. La piscine est alimentée par un ruisseau en cascade sur une roche sculptée, et s’ouvre sur des terrasses en dalles chauffées avec un jacuzzi creusé dans la pierre, le tout avec vue sur la vallée en contrebas.

Lorsque la neige fond à la fin du printemps, il est temps de sortir les bâtons de golf, les raquettes de tennis, les vélos de montagne, les bottes de randonnée, les kayaks et … les chaussures de danse ! Whistler est un cadre naturel magnifique avec des possibilités illimitées de se livrer à un mode de vie « healthy ». Quant au Village, il offre une multitude de divertissement, de la gastronomie à la musique, en passant par une offre commerçante cosmopolite.

Villa disponible à la location sur le site : www.luxuryretreats.com

Texte : Jessica Lebrat

Photos : © Luxury Retreats