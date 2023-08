Gwyneth Paltrow ouvre les portes de son havre de paix à Montecito sur Airbnb !

La solitude est un mal qui s’installe de plus en plus dans nos sociétés et les isolements liés aux événements de ces dernières années ont renforcé ce sentiment. Face à ce constat, Gwyneth Paltrow, actrice oscarisée et fondatrice et présidente-directrice générale de la marque d’art de vivre Goop, propose sa maison d’hôtes en location sur Airbnb pour favoriser le lien social.