Villa White Sun, Saint-Barthélemy

En effet, le propriétaire de la villa a souhaité conserver le charme caribéen de cette demeure rénovée et redécorée entre 2018 et 2019, tout en s’appuyant sur une décoration tropicale et bohème chic affirmée, pour un résultat frais, joyeux et élégant à la fois.

Ses intérieurs épurés et lumineux s’épanouissent sur un seul niveau et s’ouvrent sur la baie de Lorient, sans aucun vis-à-vis. Le grand séjour séduit par l’élégance qui se dégage de la décoration contemporaine et ethnique, mêlée à l’éclat de la lumière qui s’infiltre à travers les ouvertures cintrées. Dans une atmosphère chaleureuse et accueillante, canapés moelleux et banquettes apportent cette sensation unique de plénitude. En toile de fond, les eaux turquoise rivalisent de beauté avec les feuillages de la végétation tropicale des Caraïbes. La salle à manger ouverte sur le salon est composée d’une grande table design pouvant accueillir jusqu’à huit invités. On se projette alors quant au plaisir que l’on pourrait avoir à déguster les mets succulents préparés dans la cuisine moderne et équipée dotée d’un bar à petit déjeuner.