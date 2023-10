Achioté, deux villas au cœur de la forêt tropicale au Costa Rica

À l’arrivée, les deux villas semblent modestes et discrètes, entourées de plantes tropicales nouvellement plantées sur les côtés. Cependant, dès que l’on passe par la villa et qu’on se dirige vers les terrasses en lévitation, la vue sur l’océan s’ouvre, offrant une expérience inattendue et contrastée dans la chambre principale, avec des terrasses adjacentes et une piscine à débordement.

Une importance extrême a été accordée à tous les aspects de la construction, des détails architecturaux aux contraintes mutuelles. Les murs en terre pisée et le béton sont les matériaux bruts visuellement mis en valeur, soutenus par des poutres en acier structurel en forme de H et une dalle de plafond en béton monolithique. Les girders et la poutre annulaire de la maison sont dissimulés uniquement sur la face supérieure du toit, recouverts de profils en acier en forme de “U” qui remplissent également la fonction du grenier du toit.

Toutes les façades orientées vers la vue infinie sur l’océan sont conçues avec des parois en verre sans cadre. Les profils des parties coulissantes et fixes des façades en verre sont encastrés dans les rainures de la dalle de plafond en béton, permettant également l’installation des rails d’éclairage intérieur, du rail de raccord pour la moustiquaire et des rideaux autour du lit.