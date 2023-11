Ovenecká 33 en République Tchèque, l’Harmonie Parfaite !

Elle a eu la chance de trouver un architecte qui a su comprendre ses idées. Dans un premier temps, elle s’est inspirée du travail de Luis Barragán, Valentina Schlegel ou Bijoy Jain, mais peu à peu, la conception architecturale s’est détachée de ces grandes inspirations pour que l’appartement trouve sa propre voix et identité.

Ils ont intégré diverses bizarreries et matérialisé des rêves d’enfance dans une base minimaliste ; un trône domestique, une cuisine qui ressemble à une grotte, ou encore une porte secrète dans la bibliothèque. Elle a eu l’opportunité d’impliquer différents co-créateurs, designers, artistes et amis dans leur jeu éclectique et de participer à leurs interventions. C’est au travers de ces petites expériences, telles que trier des morceaux de pierre devenus ensuite une peinture sur le sol en terrazzo, teindre de la laine en jacquard, ou assembler des mosaïques en verre, qu’elle a pu mieux comprendre différents processus créatifs et métiers, ainsi que comprendre les objets qui l’entourent maintenant dans son domicile. Il est essentiel pour elle de connaître l’histoire de son appartement afin de pouvoir la partager et d’inviter des créateurs en résidence artistique, à travers lesquels l’appartement continue d’évoluer.