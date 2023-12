Upper Albert, CAPE TOWN, Afrique du Sud

Le podium comprend des garages avec une salle de sport, un hébergement pour les invités et le personnel, ainsi que des pièces de service. Les deux niveaux supérieurs sont dédiés à l’espace de vie, qui, de cette hauteur, peut tirer le meilleur parti des vues spectaculaires sur la ville. Le troisième niveau abrite la salle de séjour et une terrasse extérieure couverte. Quatre chambres avec salle de bains et un petit salon et un bureau occupent le niveau le plus élevé, y compris un généreux bureau pour Philip et un studio de yoga pour sa femme.

De la rue, les murs de clôture et le socle sont recouverts d’un enduit stucco gris, faisant référence aux bâtiments résidentiels du milieu du siècle au Cap et associé au campus de l’Université du Cap et à sa place prédominante dans le patrimoine architectural de la ville.

Cependant, l’identité principale du bâtiment est conférée par le béton brut rouge pigmenté des niveaux supérieurs, en particulier les écrans de béton préfabriqué inclinés montés sur des cadres en acier, qui offrent ombrage et intimité pour les larges baies vitrées de la façade. Le choix de la couleur, explique Philip, était en partie basé sur les souvenirs d’un voyage qu’il a fait avec sa famille au Mexique. Cependant, il a également réutilisé des blocs de terre cuite qui faisaient partie de l’ancien mur de clôture, qui, dit-il, ont été “retirés, stockés, sablés, ramenés et intégrés dans l’écran en acier structurel”.

La couleur exprime également la matérialité brute et la texture du béton. Philip dit qu’il aime, comme beaucoup d’architectes, “la façon dont les choses sont construites”, et quelque chose de cette fascination et de cette joie est intégré à l’utilisation tactile des matériaux et aux éléments tectoniques expressifs de la façade.

À l’intérieur, le caractère de la maison est mieux illustré par l’espace de vie principal, qui a été conceptualisé comme un espace unique et ouvert, comprenant le salon, la cuisine et la salle à manger. Ceux-ci constituent une série d’espaces superposés et interconnectés, ce qui est une caractéristique distinctive des maisons conçues par SAOTA, formant une plateforme fluide pour la vie.