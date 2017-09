Villa Islander, Oasis Tropicale

À seulement deux minutes à pied des plages de sable blanc de Coral Garden Beach, cette magnifique demeure se trouve dans le quartier le plus pittoresque de cette île des Caraïbes. La Villa Islander s’y dévoile alors dans une symphonie de gris et de bois naturel.

Unique en son genre, la Villa Islander est une oasis tropicale d’inspiration asiatique. Son design contemporain est marqué par des murs et des plafonds en béton estampé en bois, des sols en granit et des comptoirs polis avec un mélange d’onyx dans la cuisine et les salles de bains. Des cloisons en bois adoucissent les lignes modernes de la villa.

L’entrée principale conduit aux vastes espaces de vie et leurs hauts plafonds. Le salon est légèrement ombragé par des écrans en bois et offre une vue sur la propriété et le front de mer non loin. Il est séparé des espaces salle à manger et cuisine par des armoires sur-mesure. Des murs en verre, apportent luminosité et ouverture sur les jardins luxuriants. Toutes les conditions sont réunies pour donner ce sentiment de liberté, une impression de ne faire qu’un avec la nature. Quant aux quatre chambres, elles sont spacieuses, uniques et décorées avec raffinement, dans un esprit très cocooning.

Cette oasis est complétée par une piscine en forme de L, réalisée en mosaïque de pierre naturelle. Les espaces extérieurs comptent également un barbecue à gaz et une magnifique douche en plein air. Avec de nombreuses chaises longues, un toit-terrasse, des parasols et des haut-parleurs extérieurs, la villa propose tout l’équipement nécessaire pour un séjour de rêve.

L’utilisation de matériaux haut-de-gamme, de textures profondes ainsi que le mobilier et le décor se combinent pour compléter cet environnement unique.

Villa disponible à la location sur le site : www.luxuryretreats.com