Le couloir de long en large, Redonnez-lui de l’âme !

L’entrée et le couloir ne jouent souvent qu’un rôle utilitaire et ne bénéficient pas de la même attention que les autres pièces de la maison. Vous avez l’impression que votre couloir fait grise mine ! Pourquoi ?

Le couloir est un espace de la maison assez transitoire. On n’y passe pas la plupart de son temps et cela mène souvent à un look négligé qui ne cherche pas à mettre en valeur un espace qui peut pourtant être très utile, on y depose son sac, ses clés, son courier, ses chaussures parfois, son téléphone, ou encore un miroir qui nous permet de jeter un dernier regard sur notre allure du jour!

Hélas, la plupart du temps, cet espace dégage une atmosphère parfois impersonnelle.

Pourtant indispensable, celui-ci nécessite d’être aménagé et décoré avec soin et harmonie avec les pieces qu’il déssert. réveillez son potentiel et redonnez lui un coup d’éclat ! Le couloir d’une maison ou d’un appartement est fréquemment un endroit sombre et étriqué. Pour obtenir une sensation d’espace, il faut retravailler les volumes et jouer sur la perspective. Pour cela, plusieurs solutions s’offrent à vous !

Les notions de volume et de perspective

On pensera tout d’abord, à la décoration de vos murs. Les rayures horizontales pourront être utilisées pour donner l’impression d’une pièce plus longue avec un plafond plus bas. Les rayures verticales créent quant à elles l’effet d’un mur élevé avec un plafond plus haut. Pour cela, vous pouvez opter sans distinction pour des lés de papier peint ou des bandes de couleurs à peindre directement sur le mur.

A vous les trompe-l’oeil pour corriger les volumes !

Pour donner une sensation d’espace, jouez aussi avec les miroirs ! Placez-en un dans le fond du couloir pour créer un effet visuel d’enfilade ou sur les côtés pour casser et rééquilibrer un passage trop en longueur.

Choix de l’organisation

Que vous ayez un long corridor ou un tout petit couloir, pensez à l’organiser de manière à pouvoir y ranger un maximum de choses. Pour cela un peu de bon sens et d’imagination suffisent !

Si vos murs vous le permettent, vous pouvez par exemple profiter de cet espace pour y aménager une bibliothèque, des placards ou même un dressing, avec de larges portes coulissantes. Ici aussi, veillez à toujours laisser un espace suffisant de 80 cm pour le passage.

Le portemanteau, peut très bien faire l’affaire si votre espace est limité, à installer sous forme de patères accrochées directement au mur.

Mettez-y de la vie !

Parfait pour s’isoler le temps d’un coup de fil, le couloir peut être l’endroit idéal où installer le téléphone fixe de la maison. Pour cela, il vous suffit de poser une petite table (par exemple dans un angle au fond du couloir), avec un pouf ou un tabouret décoré de coussins, un beau fauteuil ou encore une belle banquette velours ! Pensez aussi à la console peu profonde, mais qui occupe la longueur du couloir.

N’hésitez pas également à accrocher aux murs du couloir, des pêle-mêle de photos encadrées, des petits miroirs ou encore des tableaux pour donner du caractère et personnaliser l’espace. Idéal pour rendre un couloir plus chaleureux.

Apportez de la lumière et jouez sur les couleurs

Pour vous adapter à votre espace, vous devez tout d’abord prendre en compte les volumes. Cette pièce de nature étroite, ne bénéficie pas toujours de beaucoup de luminosité, pour y remédier il est indispensable de choisir un bon éclairage et un coloris « vitaminé » pourquoi pas ! L’important sera d’être en harmonie et en accord avec l’ambiance de votre habitat .

1) La lumière

Pour un couloir très long et bas de plafond, un éclairage puissant est généralement nécessaire. L’idéal est alors d’opter pour un faux plafond dans lequel sera installée une rangée de spots.

Si votre couloir n’est pas trop allongé, vous pouvez opter pour 2 ou 3 plafonniers à accrocher directement à votre plafond. La solution intermédiaire consiste à installer des luminaires muraux (rampes lumineuses, appliques…).

Ainsi vous donnerez un rythme avec l’illusion d’un long couloir !

Bien sûr, plafonniers et installations murales peuvent se combiner et s’utiliser en fonction de l’ambiance et de l’intensité lumineuse souhaitée.

Une lampe à poser sur une console sera aussi du plus bel effet et créera une ambiance cosy des plus chaleureuses.

2) La peinture

La peinture est un élément essentiel.

Pour élargir votre couloir et apporter de la clarté, Optez plutôt pour une peinture brillante, de préférence claire sur les murs et le plafond, pour réfléchir la lumière. Pour réduire votre couloir, Vous pouvez jouer avec les contrastes et peindre le mur du fond d’une couleur sombre (chocolat, prune ou pourquoi pas noire).

Une decoration harmonieuse

-Papier peint imprimé, graphique, sur une petite surface permettra un peu d’excentricité ! Attention aux choix des couleurs de murs, qui devront être neutres et aux objets sobres pour éviter la surcharge.

-Un damier au sol, pour un sol intemporel ferait bien l’affaire pour donner du caractère et donner le rôle de pièce maitresse au couloir ! Faites votre choix sans oublier toutefois de tenir compte du style du reste de votre maison.

Il n’est pas obligatoire d’avoir une déco couloir en fonction du style et du design général de votre demeure mais il est beaucoup plus agréable, d’avoir un style homogène qu’un style hétérogène.

Le couloir a sa propre existence à la maison et bien qu’il soit un espace transitoire, il peut très bien avoir un visage qui lui soit propre.

Pour conclure, prenez soin de bien aménager cette pièce souvent laissée pour compte car, n’oubliez pas qu’elle est par excellence votre carte d’identité et par conséquent l’aperçu du reste de votre intérieur ! Un accueil bien agencé donnera le ton à votre invité !

INTENSE I-D

Christelle ISIDORE

Coach décorateur

www.intense-i-d.com

Crédit photos © COLIBRI SPIRIT & DR