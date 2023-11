Intérieur green selon Arnold d’Alger

1/ Arnold Alger vous dit de faire des plantes une vraie composante déco

Les plantes c’est beau et ça fait du bien ! Alors on profite de tous leurs bienfaits en « les installant un peu partout chez soi et en jouant sur les tailles, les variétés, les hauteurs et les contenants -qu’on choisit vintage pour être pile dans la tendance Automne-Hiver » nous confie l’artiste.

L’ASTUCE D’ARNOLD ? Pour suspendre des plantes en nombre, utiliser des serre-joints disposés sur des poutres en travaillant les différentes hauteurs. « Ainsi l’espace de votre appartement sera mis en valeur et semblera plus grand » indique l’artiste. Une bonne idée pour créer un mur végétal à la maison à moindre frais.

2/ Observer ses plantes !

Certains disent ne pas avoir la main verte. Il n’en est rien pour Arnold qui nous rappelle que les plantes, sont, elles aussi, des êtres vivants. Pour bien s’en occuper, « il vous suffit de les observer ; quand elles ont besoin d’eau ou manquent de lumière ça se voit à leur posture, la tonicité de leurs feuilles ou encore leur couleur. Cela permet d’ajuster le tir !

C’est à la portée de tous et elles le valent bien ! Car finalement, en échange d’un peu d’eau et un zeste d’attention, les plantes nous le rendent au centuple… #MerciLesPlantes »

3/ Du végétal façon « all-over » :

Ce n’est pas un secret, le végétal est la plus grande source d’inspiration dans son travail de décoration et personnalisation de vaisselles anciennes et carreaux de faïence pour toute la maison.

L’ASTUCE D’ARNOLD ? pour un effet jungle décuplé, on mixe les « vraies » plantes et les motifs végétaux sur les murs ! Une petite idée pour avoir une fenêtre sur la nature dans le cas d’une salle de bain aveugle.

4/ Le démodé c’est branché

Et les créations d’Arnold sont là pour le prouver, lui qui travaille sur de la vaisselle ancienne qui ne demande qu’à retrouver une place à table ! Pour faire de nos appartements un refuge vert on laisse s’exprimer les plantes dans des objets qui ont une histoire, des objets qui parlent. On ose ressortir des objets oubliés et leur redonner vie en y mettant des plantes oubliées pour certains, désuètes pour d’autres, comme la robuste Corne de Cerf, le Bégonia ou encore le Kalanchoé.

L’intérieur d’Arnold d’Alger vous inspire ? Voici les plantes qu’on retrouve chez lui

1/ Anthurium

L’anthurium, également connu sous le nom de langue de feu, est une splendide plante tropicale qui saura redonner de la gaieté à votre salon. Conseil soin : ces plantes ont besoin de chaleur et de lumière pour bien se développer.

2/ Bégonia escargot

Cette plante porte merveilleusement bien son prénom. Ses feuilles se courbent en spirale, comme la coquille d’un escargot. De plus, les couleurs de ces spirales, vert olive et vert argenté ne font qu’accentuer cette impression de rondeur.

3/ Bégonia maculata

Originaire d’Amérique du Sud, le Bégonia maculata peut se retrouver dans un pot à l’intérieur ou dans une véranda. Des petites fleurs rose pâle se développent sur son feuillage lors de sa floraison rendant cette plante tropicale sublime.

4/ Calathea

De larges rainures vertes, des feuilles ovales ou en pointe et des motifs atypiques : le Calathea est une plante verte d’intérieur au feuillage très artistique.

5/ Ficus

Cet arbuste d’origine indienne est connu pour embellir et illuminer de nombreuses maisons et appartements. Son avantage premier est son adaptation dans des milieux très divers.

6/ Monstera

Apprécié pour être l’une des plantes les plus résistantes et facile à cultiver.

La Monstera aide à pimper les décorations d’intérieur grâce à son feuillage unique.

7/ Pilea

Également appelé arbre porte-bonheur ou monnaie chinoise, cette plante a vu le jour au sud-ouest de la Chine. Son nom s’explique par la forme de ces feuilles : des feuilles arrondies en forme de monnaie. Le Pilea vous facilitera la vie, car elle nécessite de peu d’entretien.

8/ Rhipsalis

Ce cactus atypique sans épine saura rendre votre salon unique en laissant un effet qui fait mouche. Son look décoiffé vous plongera dans une ambiance surprenante mais surtout très chaleureuse.

9/ Zamioculas

Cette plante verte d’intérieur est aussi esthétique que facile à entretenir. Ses feuilles brillantes et son port dressé la mettent en valeur et font d’elle une plante extravagante qui saura décorer à merveille vos pièces.