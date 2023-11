Ton sur ton : Colorez votre lieu de télé(travail)

L’orange, couleur de la communication et du bonheur, aide à la prise de décision. Il stimule l’intellect, favorise la concentration et augmente l’estime de soi.

LA BONNE COULEUR

Pour que vous vous sentiez vraiment bien dans votre espace de travail, il vous faut une couleur aussi utile qu’agréable. Au-delà de vos préférences personnelles, pensez aussi à choisir votre couleur en fonction de vos responsabilités et besoins au quotient. Si vous êtes souvent confronté(e) à des situations d’urgence dans votre travail, demandant une bonne gestion du stress, optez pour un coin de télétravail où le vert domine le vert. Si votre métier est centré sur de la gestion de relations et nécessite beaucoup de travail collaboratif, un espace de couleur rose sera votre allié. Si votre quotient est rythmé de problèmes à résoudre et de solutions à élaborer, le tout avec réactivité, un bureau dans les tons orange vous sera bénéfique.

Quelle que soit la couleur que vous choisirez pour votre bureau, la simple présence de plantes pour décorer l’espace vous assure un environnement plus sain, stimulant et apaisant. Et l’avantage avec les plantes (indépendamment de leur couleur), c’est que plus il y en a, mieux on se porte. Merci les plantes !

www.maplantemonbonheur.fr