Une petite bulle aux accents high tech, un véritable petit bijou à admirer, un cocon qui vous fait fondre quand vous prenez le temps de vous y couler pour l’un des moments les plus réjouissants de la journée… Si vous avez prévu de vous laisser guider par l’ère du temps lors de la rénovation ou de la réhabilitation de votre pièce d’eau, apprêtez-vous à vivre une véritable révolution. Et si votre déconnexion… passait justement par une pièce au style actuel, en phase avec les nouveautés dernier cri et qui respire la modernité à pleins poumons.

Une salle de bains high tech, c’est à la fois un espace au design affirmé et un écrin pour toutes sortes d’équipements et d’accessoires astucieux qui facilitent votre moment beauté ou apportent une plus-value exceptionnelle à des aménagements que vous ne verrez plus du tout du même œil une fois qu’ils auront été transformés par la touche technologique, au pouvoir de séduction qui semble infaillible.

Un style branché, cela ressemble à quoi précisément ? Le rendu désiré : une impression de minimalisme où les lignes sont droites et pures et où les courbes se font plutôt discrètes ; l’aspect graphique aux contours bien découpés fait également recette comme dans le cas d’un carrelage mural à motifs nids d’abeille qui court le long d’un pan de mur. Le mobilier lui aussi joue la carte de la sobriété, tout en retenue, y compris au niveau des poignées qui s’escamotent à la vue (grâce au système d’ouverture et de fermeture de porte par simple pression) ou se font particulièrement discrètes. Place à la lévitation, les meubles sous-vasque ou les colonnes adoptent avec joie un côté suspendu qui renforce la sensation d’un intérieur épuré et aérien, fait de légèreté.

Votre salle de bains s’habille volontiers de noir, la couleur de l’élégance moderne, ou de gris ravissant, ce qui ne l’empêche pas de tenter des unions très réussies avec le blanc de certains sanitaires (vasque ou baignoire).

Design et performants, les équipements donnent eux aussi le ton, à l’image des colonnes de douche qui propulsent des jets destinés à vous masser le dos pendant que l’eau descend, de manière tout aussi agréable, d’un ciel de pluie.

La séance relaxation se décline également en version baignoire de balnéothérapie, au sein de cuves tapissées de buses à la manière d’un jacuzzi.

La robinetterie se met au diapason avec des mitigeurs thermostatiques qui rendent le réglage idéal de l’eau du bain aussi facile qu’un bouton à tourner ou à presser.