Plans de travail et crédences, l’accord parfait

La découpe : « Je recommande de poser un bandeau dans la même matière que le plan de travail sur les murs le long des meubles. Il peut monter à dix centimètres ou même se transformer en crédence haute. L’aspect est visuellement bien fini et évite la multiplication des joints de carrelage à nettoyer. Si vous avez la place, n’hésitez pas à décoller vos meubles de cuisine du mur pour poser un plan de travail de 70 ou 75 cm de profondeur. Ce sera très confortable pour poser le grille-pain, la machine à café et tout ce que l’on veut garder à portée de main sans encombrer la surface. La pierre et le Silestone© permettent de rainurer le plan de travail près de l’évier pour faire égouttoir. Pas le stratifié. De même, l’évier peut être posé sous le plan de travail sauf s’il est en stratifié, alors il sera posé. Enfin, si l’espace le permet, on peut prévoir un ilot central en faisant dépasser le plan d’un côté de façon à glisser des tabourets dessous et avoir de la place pour ses jambes. Faire descendre le plan de travail en jambage sur le côté jusqu’au sol offre un bel effet géométrique et raffiné. »