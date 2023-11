Le plus beau sapin ? 5 étapes pour décorer

Étape 3 : Faites briller !

Le choix des bonnes lumières peut sembler être un travail assez simple, mais c’est un élément important à bien choisir. Vous trouverez toute une gamme de styles et de couleurs, des classiques en blanc aux options multicolores, en fonction du look que vous recherchez. Nous recommandons 100 lumières par pied de sapin. Et bien sûr, vous pouvez toujours tricher en optant pour un sapin pré-illuminé. Concernant le répartition des lumières, veillez à ce que ces dernières soient placées uniformément du bas vers le haut du sapin. Commencez par la base et enroulez-les soigneusement pour éviter les emmêlements. Les lumières LED sont une option économe en énergie.

Étape 4 : Ajoutez les éléments de fantaisie.

Nous parlerons des boules bien sûr, mais si vous optez pour un sapin opulent, vous aurez besoin de beaucoup de décorations pour le remplir, c’est là que les guirlandes, le tinsel et les articles plus volumineux entrent en jeu. Les guirlandes ajoutent de la texture, de la plénitude et du rythme à votre sapin, et n’oubliez pas le sommet, également. Choisissez le bon sommet et cela pourrait devenir une belle tradition familiale de le poser sur le dessus du sapin une fois la décoration terminée. Misez sur l’harmonie des couleurs. Assurez-vous que les guirlandes et les éléments décoratifs s’accordent avec la palette de couleurs que vous avez choisie. Cela créera une décoration cohérente et attrayante.

Étape 5 : Misez gros sur les boules.

Ô boules, ô boules, comme nous vous aimons. L’offre s’est tellement étoffée ces dernières années, qu’il y en a pour tous les goûts et toutes les envies. Si vous ne recherchez pas l’originalité, il y a de nombreuses boules classiques parmi lesquelles choisir et vous pourrez même jouer sur les différentes tailles pour apporter plus de relief à votre sapin. Vous pouvez également jouer avec des finitions comme les boules brillantes, mates, ou nacrées pour ajouter de la texture. Et, selon nous, il n’y a pas de limite (ou presque), alors laissez-vous aller ! Assurez-vous que les boules sont solidement fixées pour éviter qu’elles ne tombent et ne se cassent, en particulier si vous avez des enfants ou des animaux domestiques à la maison.