Les tendances 2018 pour une salle de bains design

Le monde de la décoration est en perpétuel mouvement. Véritable pièce maîtresse de la maison, la salle de bains voit elle aussi ses tendances évoluer au fil du temps. Tour d’horizon de 5 tendances de salles de bains design !

Une salle de bains inspirée d’un spa

Les salles de bains qui s’inspirent des plus beaux spas ont le vent en poupe depuis plusieurs années et la tendance ne s’essouffle pas. Les gens ont conscience de l’importance de prendre soin de leur corps, de leur santé et d’eux-mêmes… la décoration intérieure a donc un grand rôle à jouer ! Des formes organiques, des couleurs apaisantes, des matériaux naturels ou encore des plantes vertes aident à créer une salle de bains où la relaxation et la sérénité sont de mise.



Vers la fin du style industriel ?

Ces dernières années, le style industriel avait la côte dans les salles de bains modernes. Dorénavant, les salles de bains s’adoucissent, passant d’un espace fonctionnel à un véritable havre de relaxation. Le carrelage métro fait place à des carreaux plus grands qui fonctionnent aussi bien dans les salles de bains spacieuses que dans les salles de bains plus compactes. Les couleurs sombres peuvent être utilisées (comme dans le projet imaginé par Otta Design), mais nécessitent d’être adoucies avec des accessoires, des plantes et des éléments en cuivre. L’éclairage évolue également avec différents points lumineux à travers la pièce ; parfait pour la sublimer.



Le style transitionnel

A mi-chemin entre formes traditionnelles et lignes contemporaines, le style transitionnel séduit toujours et convient aux salles de bains récentes comme aux demeures historiques. La baignoire Trivento de Victoria + Albert est un exemple parfait du style transitionnel. Cette baignoire bateau traditionnelle est réinterprétée et peut être complétée par des robinets classiques ou modernes.



De la couleur !

Victoria + Albert a collaboré l’année dernière avec Colour Hive, un bureau de recherche de tendances basé à Londres dont experts créent et anticipent les tendances couleurs de demain. L’une des palettes de couleurs tendance pour 2018 se nomme « Beyond » : cette dernière répond positivement aux véritables préoccupations envers les effets de la technologie et l’état chaotique et fracturé de la politique mondiale. « Beyond » met au défi la dominance digitale actuelle en faisant appel au toucher, au son, à la vue et au goût. Cette palette de couleurs se veut instinctive et sensorielle et s’avère ainsi parfaite pour la salle de bains. Elle défie les attentes en combinant des couleurs neutres, douces et pastel avec des couleurs fluo. La texture est également importante, les matières brutes contrastant avec les surfaces lisses et polies.



La salle de bains comme pièce à vivre

De plus en plus de propriétaires s’inspirent des boutique-hôtels et des spas, dans lesquels la salle de bains est indéniablement en train de devenir la nouvelle pièce à vivre de la maison. La salle de bains est en effet bien plus qu’un endroit pour simplement faire sa toilette. Joliment arrangée et meublée, elle devient une pièce où l’on passe davantage de temps.

Texte & visuels : © Victoria + Albert

