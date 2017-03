La chambre d’enfant

Votre enfant va passer les premiers mois de sa vie à dormir sagement dans sa chambre. Mais ensuite, cette pièce va devenir le refuge où il aimera se reposer, jouer, inviter ses amis ou encore faire ses devoirs, un peu plus tard, en grandissant.

La sécurité avant tout

Le confort est un élément essentiel pour le bien-être de votre enfant toutefois ne négligez pas l’aspect sécurité. Les premières années, il s’agit de sécuriser l’espace afin qu’il puisse, dès son plus jeune âge, faire ses premiers pas et explorer ce nouveau monde sans aucun risque. Ainsi, pensez à protéger les prises électriques en plaçant des caches, à installer des systèmes sur les portes de placard pouvant se refermer sur ses doigts. N’oubliez également pas ce conseil salutaire qui consiste à ne placer aucun meuble devant une fenêtre pour éviter tout accident.

C’est à vous, parents, qu’il revient d’aménager ce nid douillet au fil des années. Pour l’arrivée des plus petits, choisissez tout d’abord des meubles multifonctions très pratiques dans les petits espaces ; vous pouvez ainsi combiner la commode de rangement, la table à langer voire le lit en un seul équipement.

L’aménagement de la chambre

Le lit, élément principal, se présente sous toutes les formes, des plus classiques aux plus originales (par exemple, en forme de tipi ou de mongolfière pour les aventuriers, de coeur pour les romantiques …). Il est ainsi possible de créer tous les univers dont ceux de leur dessin animé préféré. Le lit modulable constitue un excellent gain de place avec ses nombreux rangements très pratiques.

Le lit évolutif (extensible) peut s’avérer une solution avantageuse. Ce type de mobilier dispose d’un sommier et d’un matelas qui s’adaptent à la taille de l’enfant. D’une dimension initiale de 90 x 140, le couchage se transforme ensuite en un lit jusqu’à 2 m selon le modèle.

Le coffre à jouets s’avère un excellent atout qui permet de l’éduquer à ranger sa chambre dès son plus jeune âge et l’habituer à vivre dans une pièce bien ordonnée.

Les couleurs

Les tons pastel sont recommandés sur les murs d’une chambre car ils sont apaisants et permettent de s’adapter aux différents univers de l’enfant au fil des années sans avoir à repeindre la pièce. Il vous suffit alors d’ajouter des stickers colorés, des accessoires pour obtenir l’ambiance souhaitée.

Privilégiez les peintures lavables en optant pour une finition satinée. Ceci vous permettra de remédier au génie créatif de votre enfant qui risque de se matérialiser sur les murs. Osez l’effet ardoise pour laisser libre cours à son imagination ou bien encore la peinture magnétique pour lui permettre d’apposer ses magnets préférés.

La climatisation devient un accessoire déco

Les modèles dernière génération sont spécialement étudiés pour les chambres des plus petits. Dotés d’un détecteur de chaleur, ils s’adaptent à la puissance selon la chaleur dégagée par l’enfant. Ces appareils sont disponibles dans les tons bleu ou rose et avec des motifs enfantins et ils disposent d’une télécommande en forme de culbuto.

L’éclairage

La lumière doit être adaptée à l’activité de l’enfant et ne pas être trop vive. Il est judicieux de multiplier les points lumineux plutôt que d’installer un seul éclairage trop puissant ou d’installer un variateur d’intensité ; vous réglez alors la luminosité selon l’activité et le moment de la journée. Cet équipement est disponible également pour les ampoules LED. Cette technologie, qui permet de réaliser de réelles économies d’énergies, est déclinée en un large choix de formes, de couleurs et de degrés de luminosité.Quant à la veilleuse, elle permet de rassurer les plus petits (mais également les parents) lors de l’endormissement ou en cas de réveil nocturne. Certains modèles s’éteignent automatiquement et se rallument aux pleurs de l’enfant. Il existe également des versions musicales, d’autres à l’effigie de leur héros ou qui produisent des effets au plafond à des tarifs très raisonnables.

Texte : CHRISTINE MOREL

PHOTOS : NUANCES & CIRU