Une salle de sport à la maison

Sans prétendre être exhaustif ni impératif, on peut lister quelques éléments qui pourront constituer l’équipement de base matériel du sportif débutant comme confirmé.

Un bon tapis de course semble indispensable, surtout pour ceux qui n’ont pas le temps ou n’aiment pas aller faire leur jogging en extérieur. On en trouve pour tous les goûts, y compris des modèles sophistiqués qui intègrent un écran LCD et des capteurs de fréquence cardiaque dans le guidon. Les vélos d’appartement figurent eux aussi en bonne place : silencieux mais efficaces grâce à leur résistance réglable et leur moniteur ; la version elliptique du vélo a le mérite de se plier pour un rangement facile.

Pour des exercices de cross training, on optera pour des appareils et des bancs de musculation, haltères, barres et disques, sans oublier les accessoires pour corser les séances et vous dépasser : gym ball ou encore élastiques de résistance. Il ne reste plus qu’à pousser la porte d’un magasin spécialisé, à vous trouver la tenue adéquate, les baskets adaptées à l’effort que vous allez fournir et à ranimer cette motivation qui est toujours là, au fond de vous !