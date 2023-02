L’îlot central, l’atout au cœur de la cuisine 

L’idée revient à repenser les perspectives en créant l’impression d’un intérieur plus vaste qu’il pourrait le sembler sans cette dynamique qu’apporte l’îlot.

A toutes proportions gardées cependant : notons que la taille minimale que recommandent les cuisinistes pour un îlot est de 120 cm en longueur par 60 cm en largeur, avec une hauteur qui peut tourner autour d’un mètre en moyenne mais qu’il est possible d’ajuster en fonction de la grandeur des utilisateurs et des usages suivant que l’on souhaite y glisser ses pieds dessous ; un autre conseil à prendre en compte, l’importance de conserver un passage de près d’un mètre entre l’îlot et les éléments environnants.

Ce qui nous amène à nous intéresser à son emplacement idéal.

La position centrale en fait l’objet de toutes les attentions, le point à partir duquel le reste de la cuisine semble s’organiser ; cela convient particulièrement aux cuisines XXL.

En mode déstructuré, il adapte une place légèrement décentrée, longeant parfois un seul côté de la pièce, le long d’un mur ; certains en font alors une sous-catégorie, puisqu’ils n’occupent plus le « centre » et les qualifient d’îlots en épi.

On le pressent, la disposition de l’îlot esquisse déjà les contours d’un design fort. Deux façons de voir se défendent en fonction de votre sensibilité. Vous pouvez très bien penser votre équipement en écho avec le mobilier de la cuisine et en faire le prolongement pris de manière isolée. Les mêmes formes et couleurs s’y répéteront avec la même régularité, vérifiée jusque dans le détail des poignées.

L’autre école, celle du mélange de styles sans pour autant faire preuve de mauvais goût. Il ne s’agit pas tant de jouer les trouble-fête que de réussir une union inattendue. Cela se traduit concrètement par l’utilisation d’un autre matériau ou d’un coloris différent : dans une cuisine où domine du noir, un îlot qui arbore du bois créera un effet de surprise, bonne voire bienvenue car on casse ainsi l’uniformité tout en restant dans un ensemble harmonieux dont le contraste constitue l’un des attraits. L’inverse (dominance bois avec rupture avec un îlot en quartz fumé ou en céramique version mate.

Penchons-nous justement sur les matériaux qui créent l’identité visuelle des îlots. Nous en parlions à l’instant, le bois massif est un excellent candidat notamment pour former le plan de l’îlot. Il se décline en plusieurs nuances, du très clair au plus sombre, incluant parfois des veines visibles qui renforcent son caractère authentique et chaleureux.