Ah, le bonheur incomparable de s’installer confortablement dans le salon ou la chambre tempérés par la fraîcheur d’un climatiseur qui semble réglé sur le thermostat de nos envies ! Un plaisir qui ne doit pas être coupable et ne pas faire de tort à l’environnement ou au porte-monnaie.

En complément d’une bonne aération et ventilation de vos intérieurs, la climatisation sera votre atout incontournable pour un rafraîchissement qui prend soin également de s’intégrer avec style dans vos espaces indoor. Un petit tour d’horizon des meilleurs appareils disponibles sur le marché dans l’île vous le confirmera.

Les fabricants n’ont pas oublié que, au-delà de leur fonction, les climatiseurs occupaient une place de choix dans la configuration des pièces où ils sont installés. Pour les particuliers, le système de climatisation met en relation deux unités, l’une extérieure qui contient le moteur et se pose à l’extérieur, sur la terrasse par exemple, et une unité dans la pièce où l’air est distribué précisément. C’est donc la console qui est exposée aux regards et avec qui les occupants de la maison vont voisiner parfois plusieurs heures par jour.

Non seulement elles ne doivent pas dénoter dans le décor ambiant mais elles peuvent même en devenir une composante. Si elles arborent un ton neutre en monochrome blanc, elles ne manquent pas d’allure et jouent la carte de l’esthétisme épuré un brin racé.

Des consoles qui se déclinent en plusieurs configurations en fonction de leur installation. Le climatiseur mural se pose de manière parallèle aux parois, le modèle gainable, ou encastré, dissimule l’unité intérieure dans un faux plafond laissant visibles les seules bouches d’aération. Sous la forme d’un allège-plafonnier, le climatiseur est suspendu comme en lévitation.

Outre le design, le confort sonore entre aussi en ligne de compte : un matériel agréable à regarder et qui prend soin de nos oreilles en n’abusant pas des décibels, c’est encore mieux !

Ce sont des dispositifs pensés pour économiser l’énergie, comme lorsqu’ils intègrent le système réversible qui permet de produire de l’air froid mais aussi de chauffer si besoin.

Autre indice de l’efficience énergétique, la classe de l’appareil ; la note A+++ étant la plus vertueuse.

Pour être un bon élève dans une démarche éco-responsable, vous pouvez cumuler les bons points : vous orienter vers un appareil certifié par l’organisme Eurovent qui vérifie plusieurs éléments de la fiche technique du constructeur et faire confiance à une entreprise qui respecte la réglementation en vigueur pour la pose et si possible relevant de la certification Qualibat. Sachez qu’EDF Réunion a mis en place une prime pour réduire le coût de climatiseurs haut de gamme et performants.

Une climatisation optimale, c’est enfin, la somme de petits gestes de bon sens : ne pas dépasser 6° de d’écart entre l’intérieur et l’extérieur en réglant le thermostat, faire réviser son appareil une fois par an, programmer son arrêt automatique la nuit ou encore ne pas hésiter à apprivoiser la télécommande qui comprend des fonctions permettant une économie d’énergie.