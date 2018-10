Le LUX Grand Gaube à Maurice

L’arrivée au LUX* Grand Gaube est tout simplement somptueuse. Le hall d’entrée élancé et spacieux offre aux visiteurs une vue imprenable sur le bleu scintillant de l’océan Indien et le Coin de Mire qui se dessine à l’horizon.

Le décor est posé, l’atmosphère design éclectique rétro-chic colore le lieu d’un cachet unique ; décoration épurée, matériaux naturels, luminaires design et intemporels.

Le LUX*Grand Gaube est une ode à la lumière. Douce et diffuse, elle enveloppe délicatement le mobilier savamment choisi par Kelly Hoppen, décoratrice de renom. Ses origines africaines ont inspiré élégance et raffinement au lieu. Les chambres, suites et villas disséminées dans un parc de 18 hectares planté d’essences exotiques s’ouvrent sur des vérandas légères et de superbes vues mer. Certaines avec des bains en plein air ou terrasses privatives aux abords directs de la crique privée du complexe.

Six restaurants aménagés dans un style unique se distinguent par une cuisine typique et variée pour satisfaire toutes les attentes des clients. L’expérience culinaire de LUX*Grand Gaube se veut savoureuse et théâtrale, chaque repas est un voyage. Un soir, vous pourriez être en Amérique Latine, le lendemain en Turquie. Un régal de sens en diapason avec une immersion dans les cultures du monde. INTI est le premier restaurant Péruvien-Argentin de l’océan Indien. La cuisine est orchestrée par un chef Argentin primé et imprégné de la touche créative LUX*.

Le Bodrum Blue situé sur sa propre péninsule évoque la Mer Egée et le doux climat méditerranéen. Cet authentique restaurant turc en plein air est de loin la meilleure table de l’île Maurice. Sous les vieux Banyans règne une atmosphère conviviale et atypique avec au menu burgers, fruits de mer et viandes grillées. Branché et pieds dans le sable, le Beach Rouge offre une carte de tapas, grillades et pizzas au feu de bois à l’heure du déjeuner, ou le soir dans une ambiance festive.

Le LUX*Grand Gaube est une escale de rêve dédiée au bien-être. Le spa nouvelle génération LUX*Me opte pour des soins personnalisés ; douze espaces de soin (expériences d’aromathérapie ou Carita Haute Beauté à Paris), trois piscines, un hammam, un sauna, un barbier (Murdock’s of London), un bar à ongles et un salon de coiffure.

Pour LUX*, le luxe signifie un sentiment de liberté et Grand Gaube offre encore de nouvelles raisons de choisir LUX*.

Texte : Corine Tellier – Photos : © Kelly Hoppen MBE & LUX* Resorts – www.kellyhoppeninteriors.com & www.luxresorts.com