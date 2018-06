Le Soneva Jani aux Maldives

Aux Maldives, le Soneva Jani, aussi glamour qu’éthique et écoresponsable, a ouvert ses portes en Octobre 2016. Situé sur l’île de Medhufaru dans l’atoll de Noonu, il faut compter environ 40 minutes en hydravion pour s’y rendre depuis l’aéroport de Malé.

Dans un environnement naturel privilégié, ce petit paradis nous dévoile tous ses atouts : luxe aux pieds nus, service sophistiqué mais décontracté, prestations très haut de gamme dans les villas, restauration irréprochable, activités variées pour toute la famille.

Soneva Jani fait partie d’un groupe de cinq îles formant un immense lagon quasi privé. L’hôtel est installé sur la plus grande d’entre elles, qui ne mesure pas moins de 60 hectares de superficie. Très sensible à la protection de l’environnement, l’équipe a pensé à tout pour que l’impact sur le lagon soit minimal. L’eau potable provient de la désalinisation ; les matériaux de construction sont issus du recyclage et la plupart des végétaux sont cultivés sur l’île de façon biologique…

L’hôtel comprend actuellement 24 villas sur pilotis et 1 villa insulaire. Les villas sont très spacieuses… la plus petite faisant 411 mètres carré. La plus grande, posée sur la plage et reliée à celles construites sur pilotis, offre 1 424 mètres carré et une immense piscine.

Le style y est sobre, naturel, avec une dominante de bois, de larges ouvertures sur toute la hauteur pour apporter une belle luminosité, et de confortables espaces extérieurs. Pour admirer de son lit la voûte céleste sous les alizés, le toit coulisse sur commande. Certaines villas bénéficient en plus d’un toboggan qui part du niveau supérieur et conduit directement dans le lagon. A l’extérieur, outre la belle piscine qui est équipée de filets tendus au-dessus de l’eau, un siège balancelle est suspendu au-dessus du lagon.

Les installations principales de Soneva Jani sont situées à The Gathering, le coeur des villas sur pilotis. Cette structure spectaculaire de trois étages abrite les principaux restaurants, en plus du spa, de la bibliothèque, de la zone commerciale et de la cave à vin. Il est situé à côté de l’Observatoire. Les installations sur l’île incluent le Cinema Paradiso, le centre de gestion des déchets Eco Centro, les jardins biologiques, les courts de tennis, les sports nautiques et le Beach Club sur une île déserte du lagon.

Photos : © Stevie Mann © Richard Waite © Jack Brown © Abdul Rahman