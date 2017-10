Sandals Grande St-Lucian

Idéalement situé, le Sandals Grande est souvent décrit comme étant une véritable carte postale, mêlant luxe et modernité dans une ambiance raffinée. De quoi faire rêver, le paradis comme vous l’aviez imaginé, un décor naturel superbe et romantique.

Entouré d’un côté par la plage de Rodney Bay qui offre les eaux les plus calmes de toute l’île de Sainte-Lucie, et par le superbe océan Atlantique de l’autre, ce magnifique hôtel aux couleurs chatoyantes, offre des vues panoramiques sublimes.

Réparties dans un grand parc arboré, l’hôtel dispose de 301 chambres, élégantes et raffinées, bordées de chaque côté par la mer. Côté mobilier, un lit King size à baldaquin en acajou – signature de Sandals – drapé de rideaux et paré de linge fin, s’associe aux tapis tissés à la main et aux délicates teintes évoquant le sable et l’écume pour créer une atmosphère à l’élégance intemporelle. Les chambres sont également aménagées de fauteuils moelleux et d’un riche mobilier en bois sculpté, tandis que les accents authentiques du décor créent une ambiance tropicale, rappelant la beauté des anciennes demeures des Caraïbes.

Le 15 mai dernier, le concept inédit de bungalows sur pilotis a vu le jour au Sandals Grande. Ces neufs nouveaux Bungalows sont une immersion dans le turquoise de la Mer des Caraïbes que ce soit depuis le plancher de verre de la villa qui s’illumine le soir venu, la vue ouverte panoramique ou encore le hamac pour se laisser bercer au-dessus de l’eau et de sa vie sous-marine luxuriante. Ces nouveaux bungalows sur pilotis disposent aussi d’un patio privé, équipé d’une baignoire extérieure pour deux personnes à l’abri des regards, d’un pont solarium, d’une douche extérieure et de chaises longues pour profiter des vues infinies sur la mer.

Une attention particulière est apportée au moindre détail, qu’il s’agisse du choix de matériaux haut-de-gamme comme le plancher en bois massif, aux espaces intérieurs dégagés grâce au plafond- voûte, ou encore à la décoration intérieure et au mobilier comme le lit King size à la literie fine et aux oreillers voluptueux. Les salles de bain offrent un ensemble de lavabos pour lui et pour elle, un miroir rétro éclairé orné de mosaïques et une douche à effet de pluie. Le service de majordome, qui s’occupe en toute discrétion des moindres souhaits pendant le séjour ainsi que du service de chambre 24h/24 est inclus.

Texte : JESSICA LEBRAT – Photos : © SANDALS RESORTS