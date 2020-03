Ce bel arbuste tropical a la particularité d’offrir dans nos jardins une étonnante déclinaison de fleurs aux trois couleurs ; lesquelles produisent une floraison simultanée car ses fleurs changent de couleur sur trois jours : Le premier jour elles sont d’un beau violet foncé, puis le lendemain elles deviennent bleu clair pour finir blanches, d’où leur nom « d’Hier, Aujourd’hui, Demain » ou «Embrasse-moi vite », « Yesterday, Today, Tomorrow » et « Kiss-Me-Quick », « Brazil Raintree », chez nos voisins des îles anglaises. Le Brunfelsia reçoit son nom du naturaliste suédois Carl Von Linné, en l’honneur du moine médecin et botaniste de la Renaissance, Otto Brunsfels (1488/1534), que l’on considére comme le père allemand de la botanique.

Le plant appartient à la famille des solanacées, laquelle comprend entre cinquante et soixante espèces dans le genre. Le Brunfelsia est endémique des forêts d’Amérique Centrale et d’Amérique du Sud. On le retrouve aux Antilles, à Cuba, la Jamaïque, Porto-Rico.

DESCRIPTION

Le brunfelsia qui forme un arbuste vivace au port dressé et évasé est plutôt facile à cultiver, et avec le temps il peut s’élever jusqu’à deux mètres. Ses branches sont couvertes de feuilles ovales et brillantes qui font environ huit centimètres de long. Sa floraison qui est généreuse est aussi légèrement parfumée. Ses corolles sont plates et leur intérieur blanc est en forme de petits entonnoirs, d’où pointe le pistil. Les insectes pollinisateurs s’introduisent dans ces petits réceptacles. Après la pollinisation, les fleurs produisent des fruits ovales. De couleur rouge, ils renferment de grosses graines noires.

PLANTATION

Le Brunfelsia se plait dans une terre riche et bien drainée, au soleil comme à mi ombre. Par contre, il nécessite d’être arrosé en période de sécheresse. On peut le tailler en boule ou le laisser buissonnant. Lorsque ses feuilles se décolorent cela signifie que le sol est trop calcaire. On peut multiplier la plante par le bouturage de ses tiges encore vertes qui sont à couper entre huit et dix centimètres de long, ou par semis de ses graines fraiches.

Malgré sa beauté, toute la plante dont les graines contient des toxines alcaloïdes. Elle est donc toxique si on l’ingère. Il est conseillé de la planter dans une zone délimitée afin de la mettre mettre hors de portée des enfants ainsi que des animaux domestiques.