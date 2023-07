Belle-de-Nuit

Description

La plante apprécie le soleil et les sols légers et bien drainés. Elle est résistante et vivace avec un port ramifié, compact et buissonnant, qui peut s’élever à quatre-vingt centimètres. Fleurissant toute l’année, ses racines en forme de navets qui lui servent à accumuler les nutriments sont malodorantes, noirâtres, tubéreuses, pivotantes et toxiques (tout comme ses graines, car elles contiennent de la trigonelline).

Ses tiges se divisent par bifurcation et ses feuilles pétiolées, ovales à triangulaires, sont opposées.

Au Panama, la fécondation s’effectue par autopollinisation alors qu’en Amérique Centrale elle est effectuée par des papillons de nuit : le Sphinx Orangé et le Sphinx Ello. Ses fleurs en forme d’entonnoirs, porteuses de pigments fluorescents attirants offrent un parfum fort et sucré comme celui des fleurs de tabac et leurs corolles ont cinq pétales soudées à la base. Elles peuvent être de couleur rouge, rose, jaune, blanche, panachées de jaune et de rouge et peuvent aussi parfois, être tricolores sur un même pied.

La plante, résistante aux maladies, peut se révéler envahissante. Avec le temps, elle s’est naturalisée dans de nombreuses parties du monde : aux Antilles, aux Etats-Unis, en Afrique, en Australie, en Chine, au Moyen-Orient ainsi qu’en Europe où elle arrive fin 16e. Elle s’est aussi naturalisée sur la côte Ouest de l’île de la Réunion, et peut de par les substances qu’elle libère dans le sol, empêcher des plantes voisines de pousser. Autrefois cultivée par les Aztèques, ses fleurs aux propriétés médicinales sont aussi utilisées dans les colorants alimentaires.

Son nom de « Quatre Heures » lui vient du fait qu’elle ouvre ses corolles vers quatre heures de l’après-midi de manière accélérée dans certaines régions (elle double sa surface en moins de deux heures), ou en fin de journée, et restent ouvertes durant la nuit pour se fermer le lendemain matin, avant de ré entamer une nouvelle floraison, longue et abondante. Une fois la fleur tombée, elle laisse place à un akène ovale, fruit jaune/verdâtre, qui va devenir noir, sec, dont les graines ridées sphériques font environ huit millimètres. Supprimer les fleurs fanées favorise l’apparition de nouvelles fleurs.