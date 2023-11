CANNA EDULIS SYN. INDICA L.1753

UTILISATION DU CANNA EDULIS

Plante multifonctions, aux nombreuses propriétés, ses jeunes rhizomes comestibles contiennent plus de 90% d’amidon, 10% de sucre, des fibres, du fer, des vitamines A, B et C. Aux Antilles, on fabrique avec sa farine le toloman », au Vietnam cette farine entre dans la fabrication des vermicelles et nouilles.

Dans les Andes, le bétail est nourri avec les rhizomes, en Colombie, la farine entre dans la composition de biscuits. En Chine, avec l’amidon, on fabrique une boisson alcoolisée nommée « Ping Fa Lou ».

Les fibres des feuilles après cuisson entrent dans la composition de papier, le plant brûlé lorsqu’il est sec, émet une fumée insecticide.

Le canna est utilisé dans la médecine traditionnelle ayurvédique pour ses qualités émollientes, anti pyrétiques et comme antidote des toxines. Avec les fleurs on soigne les plaies, l’extrait de graines et des fleurs rouges du Canna indica contient un anti oxydant et un colorant alimentaire naturels.