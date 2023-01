BRILLANTAISIA SUBULUGURICA Burkill 1899.

Le Brillantaisia est un sous-arbrisseau vivace, buissonnant, semi caducifolié, de grande taille, ligneux et vigoureux. Son nom commun est « salvia géante », ou « sauge géante bleue », il appartient à l’ordre des Lamiales et à la famille des Acanthacées. Le plant se plait entre 700 et 1700 mètres d’altitude et il peut s’élever à plus de deux mètres dans son milieu naturel.