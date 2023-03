Le  Tibouchine ou Tibouchina

Endémique des forêts tropicales humides du Brésil, du Mexique, de l’Amérique Latine, de la Guyane, implanté aux Antilles, à Hawaï… il en existe plus de 300 espèces sous formes d’arbustes, de plantes grimpantes, d’arbres…

Avec un port dressé, des rameaux quadrangulaires, des boutons de couleur rouge avant la floraison, cet arbuste à tronc court offre des grappes de fleurs dotées de cinq pétales larges et veloutés qui se chevauchent, d’un beau bleu/violet. Elles entourent des étamines saillantes, recourbées et articulées, qui ressemblent à des pattes d’araignées (d’où son surnom de fleur araignée). Ces fleurs prennent une teinte orangée après la floraison, au moment où elles se fanent et sont suivies de capsules frutescentes. Le feuillage est d’aspect velouté à pointes fines.

Plantation

On peut en faire des semis, des boutures en coupant des tiges d’environ 15 cm, et les planter au soleil, à mi ombre dans un sol légèrement acide, riche et bien drainé avec un mélange de terreau de feuilles et de terre de bruyère. Le plant est sensible aux pucerons, araignées rouges et oïdium.