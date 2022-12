Ixora  coccinea L.*

Endémique d’Asie du Sud-Est, de Ceylan, d’Inde où son nom se réfère au Dieu Shiva, le plant est ramené en Nouvelle-Calédonie. Courant XXème, il est amené sur l’île de Tahiti. En Thaïlande, la fleur symbolise la vivacité de l’esprit.

L’ixora est introduit aux Antilles et dans la Caraïbe vers 1820.

On le retrouve en Afrique ; sur l’île de la Réunion où il est nommé « Hortensia du Japon » ainsi qu’à Madagascar ou il existe une variété. Nos voisins anglais, l’appellent « Flame of the Wood », « Torch Tree », « Jungle Flame ».

On en recense 500 espèces, lesquelles sont le plus souvent des arbustes, ou des arbres comme l’étonnant ixora margaretae N.Hallé 1973, découvert pour le compte du Muséum national d’Histoire Naturelle de Paris, dans la forêt sclérophylle de Nouvelle-Calédonie. Considéré comme vulnérable et nommé « fontaine piment », cette espèce endémique est cauliflore, car les fleurs s’épanouissent sur le tronc. Certains plants s’élèvent à plus de 3000 mètres en montagne. La Nouvelle-Calédonie recense quinze espèces dont quatorze sont endémiques.

Description

L’arbuste persistant dont le port est buissonnant peut s’élever de cinquante centimètres (pour les variétés naines) jusqu’à deux mètres. Le plant est souvent utilisé pour réaliser des haies, souligner des allées, ou juste en tant que plante d’intérieur.

Son feuillage vert foncé est effilé et ses fleurs tubulaires qui sont formées de quatre pétales en croix sont rassemblées en dômes. Odorantes et nectarifères, une fois fécondées, ces fleurs donnent naissance à de petites drupes noires et brillantes.

Selon les variétés, les ixoras peuvent être de couleur rose, rouge, rouge brique, blanche, fuchsia, jaune et orange/rosé.

Plantation

L’ixora apprécie une luminosité indirecte et un sol frais et bien drainé. On peut en faire des boutures, le marcotter ou planter ses graines. Il est très apprécié pour son feuillage décoratif, ses fleurs odorantes, petites ou larges selon les variétés, et sa floraison presque toute l’année.

Quelques espèces

*Ixora javanica (Blume) DC.,1830 est endémique de Java et de Malaisie. Le plant peut s’élever à trois mètres.

*Ixora casei Hance (1852), originaire des îles Carolines en Micronésie, ses fleurs sont d’un beau rouge écarlate.

*Ixora pavetta Andrews, 1799.Native d’Asie du Sud, d’Inde et du Sri-Lanka, elle porte des fleurs blanches dont les fruits ont la particularité d’être mangés par les ours lippus, (ours paresseux, ours à miel) lesquels après avoir digéré les graines les dispersent de manière naturelle dans la nature.

*Ixora queenslandica Fosberg (1938). Originaire du Queensland, ses fleurs sont d’un joli rose saumoné.

En Inde, en Asie, en Afrique, l’ixora est considéré comme une plante aux vertus médicinales et antibactériennes. Les feuilles fraiches y sont utilisées en cataplasme pour soigner les contusions, ainsi que certaines affections de la peau.