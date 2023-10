L’Epiphyllum

Epiphyllum qui signifie « sur la feuille » se rapporte aux fleurs qui semblent portées par des tiges aplaties, « Oxypetalum» signifie « aux pétales pointus ».

DESCRIPTIF

La variété Epiphyllum regroupe quinze espèces de cactées épiphytes botaniques ainsi que des cultivars. Les épiphyllums hybrides sont des épicactus issus de croisements ayant débuté en 1825. On recense des milliers de cultivars créés en Allemagne puis en France, en Angleterre et aux U.S.A, entre les genres Heliocereus, Disocactus, Selenicereus, Pseudorhipsalis. Les fleurs de certains hybrides diurnes ou nocturnes peuvent mesurer jusqu’à 25 centimètres et rester ouvertes plusieurs jours.

Leurs tiges vertes, aplaties, articulées, peuvent être dentelées et s’élever jusqu’à trois mètres. Le plant buissonnant parfois retombant, peut s’étaler sur deux mètres dans un climat favorable.

La plante ne fleurira pas si elle n’a pas assez de luminosité. Sa floraison vive et abondante, blanche ou jaune très pâle qui se fait au bord des tiges est nocturne pour la variété parfumée et pour certaines variétés d’hybrides et de cultivars, les teintes florales peuvent être rouges, roses, oranges et bicolores avec des tépales externes plus sombres.

Avec une exposition lumineuse sans soleil direct, et une plantation dans un mélange acide drainé et humide, les cactus orchidées qui sont à arroser régulièrement, apprécient l’engrais pour tomates, après que le plant ait été bien arrosé.

MULTIPLICATION

Elle s’effectue par semis ou boutures de tiges. Couper des tiges d’une dizaine de centimètres, les stocker une dizaine de jours dans un lieu sombre et sec. En séchant apparaissent des callosités empêchant le pourrissement. Les placer dans des pots percés en terre cuite dans un mélange de compost de terreau, de sable de rivière et de tourbe. En Amérique du Sud, les fleurs sont fécondées par des papillons de nuit et leurs fruits sont mangés par les singes et les chauves-souris qui les dispersent ensuite de façon naturelle dans la nature.

QUELQUES VARIETES

Epiphyllum anguliger (botanique), endémique du Sud du Mexique offre des tiges très découpées, des fleurs parfumées blanches ou jaunes pâle.

Epiphyllum King Midas porte de grosses fleurs oranges clair et de hautes tiges.

Epiphyllum crenatum ses fleurs vont du jaune clair au rouge (1 mètre de haut et de large).

Epyphillum phyllanthus (Linné) Haworth 1812 ou cactus grimpant, endémique du Panama, du Nord du Venezuela.

Epiphyllum chrysocardium endémique du Nord Chiapas au Mexique a de longues tiges succulentes (cladodes) vert vif en zigzags, sans épines et de grosses fleurs (25 centimètres de diamètre), aux tépales blancs à rosâtres.

En Asie, les populations indigènes vénèrent l’épiphyllum oxypetalum à larges feuilles : En Inde, la croyance veut que si l’on fait un vœu sur le Kadupul en fleurs, il se réalisera.

L’Epiphyllum Society of America enregistre les espèces, origines et descriptions dans un répertoire faisant référence depuis 1940.