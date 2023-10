Ô mon beau miroir …

Comme son nom l’indique le miroir soleil prend la forme d’un soleil. Traditionnellement rond (on le croise de plus en plus en format ovale), son verre est encerclé de tiges plus ou moins fines de rotin, bois ou laiton… Sa particularité – outre son succès – c’est de réussir à s’inviter dans tous les styles et ce sous divers matériaux.

Et dans l‘entrée ?

L’entrée de la maison donne le ton et le miroir fait partie des éléments indispensables à la bonne réussite de votre décoration. Il existe plusieurs partis pris : agrandir son entrée, alors on optera pour un large miroir. Pour donner de la fantaisie et animer votre mur : on accrochera plusieurs miroirs de tailles différentes et pourquoi pas avec des cadres différents (bois, métal, cuivre, rotin …) pour donner un côté ludique ou « Arty ». Il peut être également placé dans un angle de l’entrée afin de donner de la profondeur et refléter ainsi une partie de la pièce d’en face, telle une échappée visuelle.