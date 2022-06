Beyond, Cap Town, Afrique du Sud

Les niveaux inférieurs accueillent six chambres et un espace de divertissement à double volume avec spa, salle de jeux et cinéma. Le séjour principal se trouve tout en haut du bâtiment – un vaste espace décloisonné à double hauteur qui abrite la cuisine, le bar, la salle à manger, le salon et la salle familiale ainsi qu’un salon d’hiver, un bureau et un studio d’art au niveau de la mezzanine.

Les lignes vitrées entre l’intérieur et l’extérieur s’effacent pour estomper les limites dans un espace continu et transparent. Le tout relié à un jardin luxuriant donnant directement sur la piscine qui s’avance sur la mer et le parc national de Table Mountain. La façade d’entrée répond à la définition que Le Corbusier donne de l’architecture à savoir un « magnifique jeu de masses réunies dans la lumière ». Le voyage à travers l’espace et la lumière qui en découle est clairement inspiré par le mouvement moderniste. Du traitement presque clair-obscur du hall d’entrée caverneux, le visiteur est conduit vers le haut où la lumière généreuse des niveaux de vie supérieurs l’attire intuitivement.