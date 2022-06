Une verrière dans la cuisine 

Personne n’a envie de cuisiner ou prendre ses repas dans une pièce ou la lumière artificielle est reine de jour comme de nuit. On rêve d’une belle entrée de soleil et d’un léger vent afin d’y voir clair ainsi que de balayer les odeurs. Car ce sont les deux gros avantages d’une verrière, grâce à ses panneaux de verre, ils vous permettent de faire voyager la lumière d’une pièce à l’autre, mais aussi d’avoir la possibilité d’ouvrir ou fermer la cuisine à votre guise.

Parmi les forces de la verrière, il faut également admettre qu’elle offre un charme et une plus-value indéniable à votre intérieur. Elle permet à votre bien de se distinguer et donc permettre à de potentiels futurs acheteurs de craquer sur un coup de cœur et rendre une vente plus rapide et plus fluide.

Sur mesure

La personnalisation de nos espaces est une tendance forte de ces dernières années. Il est loin le temps des cuisines standardisées qui se ressemblaient toutes et qui manquaient de caractère. On ne souhaite plus faire de concession en adaptant nos routines à des meubles et configurations toute faites. Tout au contraire, nos intérieurs doivent servir notre quotidien et en ce sens, l’installation d’une verrière sur mesure vous offre la possibilité de la penser comme vous le souhaitez. Mi – hauteur ou tout un pan du mur, à panneaux fixe ou amovible, en bois clair pour un style scandinave ou en noir pour un côté plus industriel, à vous de choisir !

Vous faites partie de la team pressé au matin, on attrape un café, une tartine et on y va, alors une verrière à mi – hauteur permet de créer un espace bar pour le petit déjeuner avec deux tabourets, si au contraire vous adorez prendre le temps, adepte des superbes brunch du dimanche, des repas entre copains, bref vous adorez passer du temps à cuisiner, alors ne vous isolez pas du reste du monde, une verrière avec des panneaux amovibles permet à tout le monde de profiter de vos talents tout en appréciant votre présence.