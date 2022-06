Changer de literie : matelas et sur matelas  

Nous ne sommes pas tous égaux face au sommeil, certains ont la capacité, voire le super pouvoir de s’endormir n’importe où et ce pour toute la nuit. D’autres en revanche ont besoin de tout un rituel pour trouver le sommeil et ne peuvent malheureusement s’empêcher de se réveiller, parfois à de nombreuses reprises dans la nuit, se tourner et se retourner avant d’espérer profiter de quelques heures supplémentaires de repos. Vous pouvez maximiser vos chances d’une bonne nuit de repos en repensant complètement l’espace nuit, à commencer par votre matelas.

Vous souvenez vous quand l’avez-vous acheté et pourquoi ce modèle plus tôt qu’un autre ? Il y peu de chance car bien souvent on hérite du matelas de notre jeunesse chez les parents lorsque nous nous installons pour la première fois seul. Il n’y a pas de mal à cela, un déménagement coûte cher et bien souvent en pleine force de l’âge, on ne se pose pas la question du confort de son matelas. C’est bien souvent avec les années, l’arrivée d’un premier enfant parfois que l’on se rend compte à quel point un matelas de bonne qualité est primordial.

Comment choisir son matelas ?

Si ces quelques mots font sens chez vous, c’est qu’il est sûrement temps de changer votre matelas. Afin de ne pas vous tromper, voici quelques conseils sur le monde merveilleux de la literie en 2022.

Il y a plusieurs critères importants à prendre en compte afin de choisir le matelas le plus adapté à votre situation :

Seul ou en couple

Le nombre de dormeurs est le premier élément à prendre en compte. La réponse a un impact direct sur la largeur du matelas ainsi que sur l’indépendance du couchage. Si l’espace de votre chambre vous le permet, le Queen size mesure 160 x 200, il est un bon compromis entre le fameux king size et un matelas de largeur normal qui peut paraître assez petit si l’on dort à deux. La taille du lit permet également d’éviter les micros réveil à chaque mouvement de son partenaire, plus il est grand et moins on a tendance à ressentir les gestes de l’autre. L’indépendance de couchage, en fonction de la technologie utilisée, doit également s’adapter à vos rythmes de vie. Si l’un des deux conjoints se lève très tôt ou se couche très tard, privilégiez un matelas à mémoire de forme qui isolera parfaitement les mouvements et permettra donc au plus sensible de ne pas subir d’onde de choc. Plus un matelas est « moelleux » et plus vous aurez tendance à ressentir le moindre sursaut tandis qu’une technologie à ressorts ensachés permet une bonne isolation.

Taille et poids

Votre morphologie est un indicateur indispensable quant au choix de votre matelas, idéalement 15 à 20 cm en plus sont nécessaires par rapport à votre taille. Le niveau de fermeté augmente avec le poids, ainsi pour une personne d’1m60 pour 60 kg on recommande un matelas équilibré alors qu’à partir de 90 kg on recommande un soutien extra ferme.

Sur le dos ou sur le ventre

La position dans laquelle vous dormez est aussi un élément à prendre en compte lors de vos recherches. Sur le dos ou sur le côté, vos épaules et vos hanches ne doivent pas trop s’enfoncer dans votre matelas, partez donc sur un bon niveau de fermeté avec un accueil moelleux. Sur le ventre, vous devez à tout prix éviter d’être cambré donc un peu plus de fermeté serait bienvenue afin de garantir l’alignement de votre colonne.

Chaud ou froid

Sur une île avec un climat tropical, l’écart de températures jour / nuit n’est pas extrême et nos nuits sont souvent chaudes et humides. La matière d’accueil de votre matelas est essentielle afin d’éviter la désagréable sensation de chaleur qui ruine nos nuits. Deux catégories s’offrent à vous : synthétiques ou naturels. Privilégiez le plus possible les garnitures naturelles qui offrent de meilleure prestation comme le coton, très respirant aux propriétés de ventilation appréciable en plus d’être hypoallergénique.

Confort 5 étoiles

L’épaisseur de l’accueil du matelas est ce qui vous donne cette sensation de confort tant recherché. Accueil tonique avec une technologie à ressort, moelleux avec un matelas en latex. Pour compléter, faites attention à la couche intermédiaire du matelas, un garnissage épais d’une matière de qualité comme la soie par exemple, vous garantit des nuits reposantes.

Si vous n’avez pas encore décidé de changer de matelas, ou que vous souhaitez optimiser votre nouveau lit, le sur matelas est fréquemment utilisé en hôtellerie. C’est ce qui explique le côté « nuageux » ressenti et est accessible à tous les budgets.

Soyons responsables !

Petite précision car il est si courant d’observer de pauvres matelas éventrés sur le bord de nos routes, les matelas ne sont pas pris en charge par la collecte d’ordures ménagères habituelle. Renseignez-vous auprès de votre ville afin de connaître la prise en charge des encombrants.

Vous pouvez aussi en faire don aux associations s’il est en bon état ou encore lui offrir une seconde vie en le transformant en banquette pour votre véranda par exemple.