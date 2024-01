Choisir la filtration pour sa piscine

Ils sont durables et avec le bon entretien, se conservent durant des années entières. En revanche, en fonction de la taille de votre bassin, ils peuvent générer une consommation d’eau importante en raison de leur méthode d’auto-nettoyage.

La filtration au sel est aussi une des préférées, elle offre une expérience décrite comme plus douce, moins agressive que le chlore. Elle permet également d’utiliser beaucoup moins de produits chimiques. Une solution agréable quand vous ayez la peau sensible ou que vous ayez des enfants en bas âge qui adorent y passer des heures tous les week-ends. Sur le long terme, la filtration au sel est aussi plus économique puisqu’il est inutile de stocker d’importantes quantités de produits, pensez-y si vous êtes un peu surpris par le coût d’installation souvent plus élevé que des systèmes plus classiques.

Filtres à cartouche

Facile d’installation, ils sont une solution idéale si vous n’avez pas envie d’explorer toutes les options disponibles actuellement. Ils sont aussi abordables et utilisent peu d’eau. En revanche, il faut changer les cartouches à intervalles réguliers, chaque année pour une utilisation optimale, tous les deux ans au maximum. Son nettoyage est encore plus régulier parfois tous les 15 jours en fonction de la taille et l’environnement de votre piscine.

Certains filtres à cartouches permettent une filtration anti-microbienne intéressante pour traiter les bactéries mais aussi les champignons et moisissures. Ils réduisent également les odeurs et les tâches en utilisant des substances à base d’argent. Une spécificité à prendre en compte en fonction des besoins de votre famille mais aussi de la fréquence à laquelle vous utilisez votre bassin.