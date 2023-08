Profiter de sa piscine, même en hiver !

On se doute que plus le volume de la piscine est important, plus elle demande d’énergie pour être amenée à une température appréciable pour entrer et rester dans l’eau que l’on estime autour de 28 degrés. Un bassin de 25 m3 n’a rien à voir sur ce plan avec un modèle qui fait plus de 60 m3. Rassurez-vous, quel que soit le format de votre piscine, sachez que le système de chauffage sera calibré en conséquence, de manière à optimiser à la fois l’opération et la dépense. Si l’on souhaite une efficacité énergétique, ce n’est pas à n’importe quel prix et certainement pas au détriment de l’environnement.

Plus performants mais également économes et soucieux de la bonne santé de la planète, les modèles actuels de pompes à chaleur font ainsi des merveilles. Avant de les détailler, rappelons en quelques mots leur principe. Les spécialistes de la production de chaleur (une notion qui marche de pair avec celui de la réfrigération) aiment présenter leur fonctionnement comme celui d’un réfrigérateur qui opérerait à l’envers : grâce à un système d’échange de fluides, la pompe va réchauffer l’eau fraîche en prélevant la chaleur de l’air. Certains modèles sont équipés d’un fluide, par ailleurs recyclable, qui permet de réduire de près de 66 % les émissions de gaz à effet de serre. La qualité du fluide rend d’ailleurs possible d’en utiliser qu’une quantité restreinte tout en améliorant les performances énergétiques jusqu’à 10 %.

Les fabricants ont pensé à tout. Ainsi le tableau de commande se veut résistant à l’eau et le dégivrage se fait automatiquement lorsque le taux d’humidité ambiant est élevé. Pour aller encore plus loin, sachez qu’il existe des pompes à chaleur que l’on peut piloter via le wifi. Vous pouvez ainsi contrôler votre dispositif à distance via votre smartphone : le démarrer ou l’arrêter, surveiller et modifier la température de l’eau ainsi que la puissance de fonctionnement, programmer une plage horaire… Le must étant l’outil de diagnostic qui vous signale toute anomalie. Une pompe à chaleur simplifiée, comme sur un plateau, en somme.

Dans l’optique de profiter encore plus intelligemment des bienfaits de votre chauffage sur mesure, optez en complément pour une couverture à bulles qui viendra recouvrir la surface de votre bassin la nuit et lorsque vous n’utilisez pas votre piscine. Elle formera un matelas d’air isolant qui empêchera les déperditions de chaleur et vous fera gagner jusqu’à 5 degrés par rapport à une piscine non couverte tout en empêchant l’évaporation.