Jardin et bien-être !

Vous n’avez pas encore eu besoin de dérouler votre tapis que vous êtes déjà en pleine conscience de tout ce qui vous entoure, cet instant privilégié de béatitude au milieu des fleurs, des arbres, des plantes…nous avons planté le décor, le jardin de vos envies est en partie réalisé, il ne reste plus qu’à le matérialiser, mais comment s’y prendre pour sélectionner les végétaux qui seront les mieux adaptés à votre terrain. Le choix de la végétation demande un peu de connaissances. Il est important de prendre en compte l’altitude de votre habitation pour ne pas faire de fausse note et il est quelque fois préférable de faire appel à un paysagiste pour créer un jardin à votre mesure. Saviez-vous que le gazon lui-même est sensible à ces considérations climatiques qui font partie des conditions pour qu’il soit bien vert et plein de santé, au côté bien entendu d’un engazonnement bien réalisé ?