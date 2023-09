Quand la cuisine joue à cache-cache

Sésame, ouvre-toi

Plusieurs options sont possibles afin de créer l’illusion parfaite d’une cuisine cachée, dans le cas où votre cuisine s’étend de façon linéaire, l’idéal est de créer des menuiseries sur mesure pour donner l’impression d’une façade qui une fois ouverte, laisse découvrir votre plan de travail, évier et appareils électroménagers. Les ouvertures peuvent être coulissantes et encastrables pour faire totalement disparaître les panneaux et laisser place à la pièce maîtresse de ce tour de magie. Pour un rendu optimal, prenez le temps de bien expliquer votre démarche à votre menuisier, les ouvertures doivent être fluide car vous n’aurez pas envie de vous bagarrer avec les portes et volets tous les jours, misez beaucoup sur la qualité des rails et fixations mais aussi sur le détail des fermetures pour ne pas trahir l’installation.

Côté esthétique, bois lisse ou mouluré, illusion parfaite avec la continuité de la peinture de vos murs ou encadrement bois et insert cannage pour une impression de maison de vacances toute l’année, les deux options nous séduisent et permettent un projet complet et accessible peu importe le budget ou le style actuel de votre intérieur.