Succombez à la Garden party pour les fêtes ? 

Garden party, autour du feu

Ami de nos journées de vacances, le brasero sera aussi votre allié par temps plus frais. A défaut de se retrouver devant la cheminée, les flammes de votre équipement seront la pièce maîtresse de votre soirée. Vous pouvez ainsi prévoir des kits à flamber avec des brochettes de marshmallow accompagnées ou non du fameux duo biscuit, chocolat. En faisant chauffer et légèrement fondre le chamallow, posé entre deux biscuits et un carré de chocolat, la chaleur va délicatement se répartir et rendre le tout, doux et onctueux.