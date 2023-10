Les mares : la baignade naturelle au jardin

Nouvelle-Zélande, l’herbe palmier (Setaria palmifolia), ou le roseau (reconnaissable à ses longs cigares bruns). En plus d’être esthétiques, les plantes aquatiques sont aussi efficaces pour tout garder propre et beau, ce qui vous évitera de passer votre temps libre à nettoyer ! Découvrez donc ci-dessous les plantes les plus adaptées à votre espace et à votre goût. Les options sont nombreuses, mais cette sélection va vous montrer la voie.

PLANTES AQUATIQUES

Si vous avez la chance de pouvoir vous baigner dans votre propre mare de nage, vous aurez naturellement envie que l’eau soit la plus claire possible, ce que vous assurera le bon choix de plantes aquatiques. Pour notre mare de baignade, nous avons retenu la grenouillette (Limnobium), la laitue d’eau (Pistia Stratiotes), la salvinie (Salvinia Natans) et l’euphorbe nageant (Phyllanthus fluitans). En absorbant les nutriments, ces plantes ne laissent plus aucune nourriture pour les algues, faisant ainsi le travail à votre place en plus d’être belles à regarder. Une vraie stratégie gagnant-gagnant ! À savoir : vous pouvez aussi vous procurer des packs prêts à l’emploi. La version «mini» est tout aussi agréable : ajoutez à l’eau de votre bain des plantes aquatiques, des pétales de fleurs et une tranche de citron ou citron vert, et plongez avec délice…