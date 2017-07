Les boissons stars de l’été

Une bonne hydratation est primordiale pour notre santé. S’il n’est pas toujours évident de boire beaucoup d’eau, les jus maison, les smoothies et autres « detox water », sont un excellent moyen de s’hydrater et de se régaler !

Le jus « maison »

Sain et plein de vitamines, il a non seulement l’avantage de désaltérer mais également d’hydrater et de rassasier ! Les jus frais contiennent la plupart des vitamines, des minéraux et des antioxydants présents naturellement dans le fruit ou le légume entier. La règle d’or étant de privilégier le fait maison, bien moins sucré, plus écologique et plus riche en nutriments.

Pour une version healthy, conservez une proportion de 60% de légumes pour 40% de fruits. Ensuite, tout est une question de goût, commencez par vous baser sur un jus de fruit apprécié comme le jus de pomme, puis ajoutez progressivement quelques morceaux de légumes. Les jus sont également des attractions visuelles, alors jouez sur les couleurs avec des légumes comme la betterave, les épinards ou la carotte.

Vous pouvez faire de votre jus un aliment plus équilibré en y ajoutant des protéines et de bonnes matières grasses : lait d’amande, avocat, yaourt grec, beurre d’oléagineux. Ajoutez-y également des superaliments (algues, graines, baies, fruits secs et noix) qui en plus d’être bons pour votre santé, ajoutent une touche de croquant.

Le smoothie

Mélange de jus de fruits et de fruits mixés, il connait un véritable succès. Sa texture, à la fois lisse et onctueuse, surprend délicieusement les papilles. Riche en eau, en vitamines, en minéraux et en fibres, tout comme les fruits et les légumes dont il est issu, il colle parfaitement à notre envie de manger gourmand et sain.

Choisissez de préférence des fruits bien mûrs qui apporteront un goût plus prononcé et plus sucré. Veillez aussi à associer un fruit juteux avec un fruit qui l’est moins pour ajouter le moins d’eau possible. Placez vos fruits au frigo au préalable, afin d’avoir un smoothie déjà bien frais, car ce dernier devra être consommé rapidement (dans les dix minutes idéalement) afin de ne pas perdre ses atouts nutritionnels.

Dans la composition de vos smoothies, pensez aux apports des fruits choisis, les fruits rouges contenant beaucoup de polyphénols qui protègent contre les maladies cardiovasculaires, les agrumes apportant de la vitamine C, ou encore la mangue, étant riche en bêta-carotène qui prend soin de la peau.

La Detox water

Nouvelle tendance healthy du moment, elle hydrate, nettoie la peau et détoxifie l’organisme. En effet, une eau infusée aux fruits ne contient pratiquement pas de calories, pas de sucre blanc, pas ou peu d’acide citrique.

Facile à faire, naturelle et peu coûteuse, il suffit de laisser infuser dans l’eau, des fruits (pommes, pastèque, fraises, baies, melon, fruits tropicaux, agrumes), des légumes (concombre, céleri, fenouil), des herbes (romarin, thym, menthe, basilic, coriandre, persil), des épices (bâtons de cannelle, gousses de cardamome, gingembre frais, clous de girofle, gousse de vanille, citronnelle), ou encore des fleurs comestibles (rose, lavande, hibiscus), puis de mettre le tout au frigo pendant au moins 2 h pour permettre aux saveurs de se développer !

Les possibilités créatives de goûts et de bienfaits sont immenses : pastèque/ menthe, fraises/citron/basilic, menthe/ concombre, pamplemousse/romarin, framboises/pétales de rose/vanille, ananas/basilic thaï… laissez parler vos envies !

Equipez-vous !

Avant de choisir le nouvel appareil qui va trôner dans votre cuisine, il est important de définir vos besoins… Pour les smoothies, l’appareil indispensable sera le blender, pour mixer tous les fruits ensemble. Pour réaliser des jus, vous avez le choix entre la centrifugeuse et l’extracteur. La centrifugeuse va écraser les aliments grâce à sa force centrifuge et les transformer en jus. Attention, tout ce que vous insérez dans l’appareil est transformé, aucune séparation n’est réalisée. A contrario, l’extracteur de jus fait une séparation entre le jus et les fibres. Sa technologie, la pression à froid, est la même que celle utilisée pour réaliser les huiles végétales à partir de graines et de fruits oléagineux. Bien plus lente, l’extraction des jus n’émet pas de chaleur et n’entraîne donc pas une dégradation des enzymes et des nutriments.

Votre jus préparé à la centrifugeuse ou au blender ne se conserve pas. Celui réalisé avec l’extracteur peut rester 24 heures dans votre réfrigérateur, mais pas plus ! Veillez à opter pour des fruits et des légumes biologiques, car leur peau regorge de bienfaits pour la santé, il serait dommage de s’en passer…