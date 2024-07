En moyenne, les Français interrogés ont consacré un budget moyen de 284 € pour ce type d’espace. La moitié d’entre eux (49%) ont accordé simplement une partie d’une pièce à leur animal et dans 36 % des cas, cet espace est plutôt comme une aire de jeux.

Mais pourquoi vouloir créer ce type d’espace ? Pour 66 % des maîtres, réaliser cet agencement a permis à leur compagnon à quatre pattes de se sentir plus à l’aise et de s’amuser davantage. Et pour les chouchouter, les propriétaires ne reculent devant rien et sont prêts à créer une véritable chambre d’enfant :