Piscine et container, les deux font la paire

Si vous êtes curieux de connaître les coulisses de cette incroyable métamorphose, en voici les grandes étapes. Le rectangle de 2,50 de haut est, en général et en particulier pour les grosses capacités, découpé entre 1,20 m et 1,30 m et renforcé sur cette partie haute, afin d’obtenir un contenant qui, une fois plein d’eau résiste à la pression. Si jamais la hauteur initiale était conservée, il s’agirait alors de prévoir de très solides renforts.

En fonction du goût des futurs propriétaires, le container subit déjà un premier lifting : les parois nervurées intérieures sont lissées. Mais on peut aussi très bien les conserver pour un style industriel assumé jusqu’au bout !

On installe ensuite les pièces de circulation, d’intégrer les éléments qui vont faire fonctionner la piscine (le local technique), avant de poser l’étanchéité intérieure, sous la forme d’un enduit en résine de qualité haut de gamme, pouvant résister aux ultra-violets, au chlore, à l’usure notamment.

Enfin, le container étant livré recouvert d’une peinture antirouille sur l’extérieur.

C’est un type de piscine prévue en grande majorité pour être posée hors sol. Dans certains cas, il lui arrive toutefois d’être située en dessous du plan comme avec les piscines terrasses où le sol de la terrasse est amovible pour laisser apparaître comme par enchantement le bassin qu’il dissimule.

On a affaire à des structures autoportantes qui nécessitent peu voire aucun terrassement. Si l’on est adepte d’acrobaties, un soubassement métallique est à prévoir pour soutenir le poids de la piscine, quand on veut des effets de style, comme avec une piscine suspendue.

Le reste est une question de goûts, à l’image des teintes du liner qui recouvre le bassin par exemple : claires, elles permettent de mettre l’accent sur les détails environnants ; foncées, elles jouent sur l’effet miroir. On apprécie les fantaisies qu’autorisent les accessoirisations : une vitre ou un hublot encastré en plexiglas, en parfaite transparence et sans déformation de l’image, un vrai plus pour petits et grands enfants !

Ou comment un container ordinaire vous donne envie, avec un brin d’imagination et beaucoup d’astuces, de vous jeter à l’eau !