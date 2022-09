Nul besoin non plus de travail préparatoire au dessin, c’est la forme que Jo’M a en tête qui va guider son façonnage des pièces de récupération, souvent imposantes et qu’il transporte sur remorque quand il doit les amener chez un client. Outre les plaques de métal, boulons et clous, en quantité, fournissent la matière première. Ses outils : deux marteaux (dont l’un créé par l’artiste lui-même), un découpeur plasma, une scie circulaire, un poste à souder, ainsi qu’une petite bouteille de gaz pour faire chauffer le métal.

« J’ai eu une véritable révélation pour le métal que je trouvais froid et rigide auparavant, ce matériau est en réalité très fin, très doux, il se laisse apprivoiser et prend même des teintes joyeuses avec de la couleur ou plus d’intensité avec de la patine. »

Un matériau qui laisse surtout une grande liberté à celui qui n’aime pas les contraintes trop rigides : « parfois je commence mes œuvres à l’envers : il n’existe aucune règle prédéfinie, tout se met en place de manière cohérente. Chaque sculpture a sa place dans l’atelier, posée sur roulette. »

Des sculptures qui atteignent peu ou prou la taille d’un être humain, y compris les animaux et les insectes, ainsi redimensionnés pour un impact plus fort.

Des œuvres uniques, donc rares, comme des présents à destination des commanditaires avec qui l’artiste va lier « un lien d’amitié fort, comme un pacte. Je suis dans une dynamique de faire plaisir aux autres. Mes créations sont libres, elles existent, elles ne s’appellent pas…cela serait peut-être égoïste de ma part de les nommer. »

Une sensibilité à fleur de métal que le grand public peut croiser dans quelques lieux publics ou dans les jardins de propriétaires qui ont fait appel au talent brut, mais ô combien raffiné, de Jo’M.