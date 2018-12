Le Balcon, mon coin jardin… mon espace cocooning !

Bien souvent nous sommes frustrés de ne pas disposer d’un espace extérieur, et de ne pas pouvoir bénéficier des plaisirs d’un jardin pour se détendre et s’aérer quand on vit en appartement.

Le balcon pourrait devenir : l’espace en lien avec la nature.

Profitons de ce mois de novembre pour mettre en place des actions qui faciliteront notre quotidien à la maison. Et adaptons nos espaces à nos besoins.

De bonnes résolutions pour une déco organisée !

Et si on prenait le temps de le décorer astucieusement et de l’aménager intelligemment, en une pièce maitresse où il fait bon vivre. Un espace qui pourrait être dédié à recevoir des amis ou se détendre avec un bon livre, ou bien prendre le temps d’un café au milieu d’un décor paysagé. Ainsi pour accentuer l’effet nature et verdure quoi de plus judicieux que de disposer de plantes en bacs ou en pots avec la présence de mobilier aux couleurs adaptées. La période cyclonique s’achevant, il serait opportun, de se réapproprier ce lieu laissé pour compte ! En lui redonnant un second souffle, se serait l’occasion de retrouver les plaisirs et avantages qu’il nous offre.

Mais comment me direz-vous ? Comment décorer votre balcon pour avoir le lieu de vos rêves ? Avant de vous y mettre il faut d’abord savoir ce que vous voulez en faire. Vous voulez vous reposer ? Déjeuner ? Ou tout simplement vous occuper de vos fleurs ? Tout est possible !

Qu’il soit petit ou grand, cet espace que représente le balcon, reste toujours un endroit où l’on adore passer du temps pour prendre l’air si l’on habite en ville. Mais comment décorer son balcon pour qu’il soit encore plus confortable et agréable?

En effet, lorsque l’on vit en appartement, le balcon est le seul espace qui permet d’être en contact direct avec la nature, surtout en ville. Alors faisons en sorte qu’il nous apporte l’harmonie et le bien-être recherchés.

En misant sur des couleurs chaudes et naturelles. Celles-ci rajouteront encore plus de luminosité et de fraîcheur à votre espace extérieur. Sachez que les petits objets ont leur importance. Personnaliser votre balcon est d’ailleurs ce qu’il y a de plus important. Votre balcon devrait parler de vous, tout en restant en accord avec votre espace intérieur. Tout d’abord, il est important de se doter de meubles faciles d’entretien et qui pourront résister aux intempéries. Privilégiez donc des meubles résistants aux intempéries, mais toujours en harmonie avec l’ensemble.

Décorer son balcon peut être très facile avec un peu de créativité et les options sont vraiment multiples. Vous avez un grand choix en ce qui concerne le revêtement de sol mais l’imitation d’herbe est souvent préférée parce qu’elle crée un effet jardin. Une fois le revêtement de sol choisi, vous devrez commencer à penser à l’ameublement. Les meubles sur le petit balcon devraient prendre un minimum d’espace mais avoir aussi un design moderne et intéressant. Si le balcon est vraiment petit, alors deux belles chaises suffiront. Mais prenez-les en couleurs vives pour créer une décoration joyeuse et contemporaine. Les coussins et les poufs sont aussi d’excellents choix pour la décoration de balcon, surtout si vous voulez aménager un espace de relaxation et de détente.

Le choix des plantes est différent selon l’orientation de votre balcon, la luminosité et le vent. L’idéal est de se munir de pots ou jardinières “à cheval”, en priorité, que l’on suspendra aux parapets de son balcon, et grâce auxquels le sol sera libéré. Si l’espace au sol le permet aussi, préfèrerez les pots à de longues jardinières, car ils sont plus facilement déplaçables et permettent davantage de flexibilité sur un petit balcon. Il est possible de personnaliser ces pots avec de la peinture spéciale ou des cache-pots, aisément changeables. Choisissez des meubles en bois ou en métal, qui apporteront un ton chaleureux et moderne à la décoration balcon. Si l’espace le permet, vous pourrez compléter l’ameublement avec une chaise longue pliable, qui sera nettement plus agréable afin de se reposer au soleil sur le balcon. Mais généralement, lorsque vous vivez en petit appartement, la taille du balcon l’est tout aussi ! Donc une table et deux chaises de jardin pliables suffiront alors à le meubler, afin de ne pas encombrer l’espace.

L’éclairage est aussi important sur votre petit balcon qu’à l’intérieur de votre appartement. Il est nécessaire, afin de donner une impression de grandeur, et que vous puissiez en profiter de jour comme de nuit. Ainsi, pour compléter la décoration de votre balcon, et pour signer la dernière touche personnelle, prévoyez un éclairage nomade, que vous pourrez déplacer ou orienter en fonction de vos différentes activités. Pour apporter une touche originale à la décoration, munissez-vous de guirlandes lumineuses, ou de bougies.