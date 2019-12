CLASSIC BLUE, la couleur de l’année 2020 par Pantone

La couleur Pantone de l’année a été annoncée ! Après le pétillant Living Coral, place au PANTONE 19-4052 Classic Blue, couleur rassurante, qui rappelle le crépuscule, à la fois classique et intemporelle !

En déco, il est un basique inépuisable, c’est même la couleur fiable par excellence. » Nous vivons à une époque qui requiert confiance et foi. C’est ce genre de constance et de confiance qui s’exprime dans Pantone 19-405 Classic Blue, une teinte bleue solide et fiable sur laquelle nous pouvons toujours compter » a déclaré Leatrice Eiseman, directrice exécutive du Pantone Color Institute.

À cette occasion, quoi de mieux que de décorer ses intérieurs d’une touche de bleu ou même d’oser le monochrome !

Facile à intégrer dans toutes les pièces de la maison, cette couleur est également polyvalente et pourra s’associer au jaune safran, au rose tendre et même au vert forêt riche.