Préserver la ressource en eau

Prioritaires dans nos territoires, la préservation et la gestion de la ressource en eau potable représentent un enjeu collectif qui fait l’objet d’obligations en termes d’assainissement des eaux usées et d’incitations en termes de consommation de l’eau potable.

Le réseau public distribue, certes, une eau potable. Il existe cependant des systèmes de filtration et de purification d’eau qui permettent de boire une eau plus pure en filtrant notamment les métaux lourds, remplaçant ainsi avantageusement les bouteilles plastiques. La carafe filtrante, plus accessible en termes de budget, dispose de performances et d’une capacité limitées. Les systèmes de filtration complets s’avèrent plus onéreux toutefois ils permettent d’éliminer près de 100 % des éléments néfastes. Ils disposent d’une plus grande capacité de stockage et se révèlent un meilleur investissement à moyen terme. Certains systèmes autonomes s’installent même directement sur le plan de travail de votre cuisine, sans branchement électrique, ni pompe. Écologique et résiliant, ils fonctionneront en toutes circonstances !

L’assainissement des eaux usées est essentiel afin d’éviter tout risque sanitaire et environnemental.

Lorsque le raccordement à un réseau collectif des eaux usées s’avère impossible, chaque habitation doit être équipée d’un système d’assainissement individuel dimensionné selon le nombre de personnes dans le foyer.

Le contrôle de ces installations est confié aux SPANC (Services Publics d’Assainissement non Collectif). Chaque système d’assainissement non collectif doit faire l’objet d’entretiens et de vidanges régulièrement. La vidange doit être réalisée par un professionnel agréé. La liste est disponible sur le site de chaque préfecture.

Le SPANC procède à la vérification des installations existantes tous les 10 ans. Lors d’une construction ou d’une réhabilitation, ce service réalise une étude de la conception de l’installation puis se charge de vérifier sa bonne exécution par une visite.

À savoir :

Lors d’une vente, le propriétaire doit annexer le rapport de visite du SPANC datant de moins de 3 ans au dossier des diagnostics immobiliers.