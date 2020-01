LE VISION BOARD : UN TABLEAU DE VISUALISATION POUR MANIFESTER LE POSITIF DANS MA VIE

Les entrepreneurs et les athlètes utilisent souvent des visuels pour rester concentrés sur leurs objectifs. Compiler des images sous forme de tableau de visualisation, vision board en anglais, est extrêmement efficace pour influencer positivement son esprit et rassembler la puissance de l’intention. En clair, c’est un outil de développement personnel conçu pour manifester des changements positifs, les réaliser, passer du virtuel au réel. Un tableau de visualisation contient des images d’actions, de mots, de produits, ou de lieux qui représentent ce qu’on désire avoir dans sa vie.

Le tableau de visualisation va permettre non seulement de garder sa motivation dirigée vers ses objectifs de bien-être, mais il renforce aussi le processus de prise de décision. Il sert de feuille de route et de rappel très présent de ce vers quoi chacune de ses actions devraient tendre. Sans rentrer dans du charabia métaphysique ou new-age, le tableau de visualisation exploite l’idée que la pensée est créatrice : imaginer en image les éléments que vous souhaitez voir s’accomplir, chaque jour, activement, et la « magie » opérera. Pourquoi ? Parce que cela va vous pousser à l’action, vous canaliser et vous permettre de concentrer vos efforts !

Le but n’est pas juste de réaliser un joli collage et d’attendre tranquillement que vos projets se concrétisent. Non, ce serait trop facile ! Rien de magique dans le vision board, finalement. Il canalise simplement et efficacement les intentions de celui qui sait l’utiliser en matérialisant ses idées, rêves, buts et objectifs en images et permettra de commencer à travailler sur leur réalisation. Concrètement, on va tout d’abord récolter des images et photos. Ces images peuvent représenter des objets matériels dont on a envie, mais aussi imager des sensations que l’on désire ressentir (amour, joie, pleine santé, etc.), la personne que l’on a envie de devenir ou ce que l’on rêve de vivre. Puis on arrangera ses images sur un support (une planche de bois ou de carton, un tableau en liège, etc.), et on pourra ajouter des affirmations ou des citations. Une fois terminé, l’important est de placer ce tableau de visualisation dans un lieu où l’on pourra régulièrement le voir afin de s’en imprégner totalement. On peut aussi scotcher les images directement sur un mur, à un endroit où l’on passe fréquemment. Simple non ?

La méthode du vision board s’applique à tous les domaines de la vie : vie personnelle, vie de couple, vie sociale, vie familiale, vie professionnelle. Ou si l’on préfère : finances, santé, amour, amitié, joie, etc. On peut réaliser plusieurs tableaux de visualisation en fonction de ces domaines de vie et des échéances de chacun. On peut aussi réunir tous les éléments sur le même tableau et remplacer les images dès que les objectifs de celles-ci ont été réalisés. Le tableau de visualisation est évolutif et ludique !

5 ÉTAPES POUR CRÉER UN TABLEAU DE VISUALISATION

• POUR FAIRE UN TABLEAU DE VISUALISATION, prendre son temps pour clarifier ses projets et objectifs. Décider à quel moment de sa vie ce tableau va correspondre et pour combien de temps. Est-ce que ce sont des objectifs à court ou à long terme? On peut faire plusieurs mini-tableaux ou un seul grand tableau.

• APRÈS AVOIR CLARIFIÉ SES OBJECTIFS, utiliser un mur ou un tableau vierge pour épingler ou coller ses images. Assembler des images provenant de: magazines, albums photo personnels, sur internet, ses propres dessins

• AGRÉMENTER LES IMAGES DE CITATIONS OU MOTS qui représentent aussi ma vision. Utiliser des couleurs vives pour intensifier les émotions dégagées par ces éléments. Un tableau de visualisation représente tout ce qui est MOI, alors je m’exprime MOI, je libère ma créativité!

• AFFICHER MON VISION BOARD dans un endroit très visible pour moi. Par exemple dans un endroit situé au-dessus de l’écran d’ordinateur, dans son bureau, à côté du miroir, sur le réfrigérateur ou dans n’importe quelle zone à fort passage de sa maison ou de son travail. On peut aussi prendre une photo de son tableau avec son téléphone, ou même en créer une version numérique, pour l’avoir tout le temps à disposition.

• MÉDITER SUR CES IMAGES quelques minutes par jour. Au fur et à mesure que ces visions deviennent réalité, marquer ces succès obtenus d’une croix manuscrite ou avec des stickers attestant du changement positif. Une façon de célébrer la satisfaction d’avoir concrétisé quelque chose de positif pour soi même !

(Pour aller plus loin et augmenter l’efficacité de son tableau de visualisation, certains proposent de le réaliser à la bonne Lune… Qu’on y croit ou pas, beaucoup de domaines son sous l’influence de la lune, et ceux qui calquent leurs activités sur la Lune rencontrent un certain succès : jardinage, coupe de cheveux, etc. La Lune peut aussi avoir un effet sur notre sommeil ou encore sur un accouchement. Bref, à chacun de décider. Pour tous les rituels d’attraction comme le vision board, le moment idéal correspond à la Lune Croissante, donc, entre la Nouvelle Lune et la Pleine Lune.) Pour conclure, ce qui est beau avec le vision board c’est qu’il est accessible à tous ! Tout le monde peut créer son tableau, à n’importe quel âge. Cela peut être une activité familiale enrichissante, et permettre aux enfants de canaliser leur créativité et les motiver à réaliser leurs rêves, grands et petits. Alors, à vos tableaux !

