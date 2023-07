Pourquoi faire appel à un architecte ?

L’architecte est habilité à intervenir dans tous les domaines relevant de l’acte de bâtir (construction, réhabilitation, aménagement intérieur…). Comme le souligne leur Ordre, les architectes ont la capacité d’intervenir à tous les niveaux d’un projet, de la conception à la réalisation des travaux : le conseil dans le choix du terrain, la conception, l’évaluation économique, les démarches administratives, l’appel d’offres, le suivi du chantier, la réception des travaux. Libre à vous de prendre son attache au moment qui vous semble le plus pertinent, mais soulignons qu’il sera à même de mieux remplir ses missions si vous lui confiez la charge de l’opération de bout en bout. En termes d’investissement, ce n’est pas nécessairement plus cher et cela peut même vous épargner des déconvenues, y compris financières, dans le cas d’options de constructions hasardeuses, prises sans concertation avec un professionnel (et qu’il faudrait détruire, refaire ou apprendre à subir au quotidien, faute de mieux !).