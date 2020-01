QUAND LA DÉCO SCANDINAVE SE RÉINVENTE !

Le design Scandinave est un mouvement de design caractérisé par la simplicité, le minimalisme et la fonctionnalité. Il est né au début du XXème siècle et fut florissant dans les années 50 dans les pays nordiques : Danemark- Finlande -Islande- Norvège – Suède. Ce style aux allures épurées, au design fonctionnel et aux tons pastels, a fini par s’essouffler. Très souvent utilisé dans les intérieurs, il a perdu de son originalité et est devenu trop commun.

Pour retrouver sa noblesse, il évolue vers une nouvelle tendance, répondant aux critères de tous les amoureux de la nature et du style Scandinave. Il en résulte un doux mélange de lignes strictes et épurées issues de la décoration Scandinave, et du côté créatif du D I Y d’objets déco aux matériaux naturels. Un second souffle lui est donc redonné cette année, avec l’apparition du « SCANDICRAFT » dans les intérieurs. Ce nom né de la contraction des mots : Scandinave et Handicraft (artisanat en anglais). Ce qu’il faut reconnaître à ce style moderne, c’est l’absence d’objets superflus. Ce qui le rend si esthétique est son manque d’encombrement. Plus qu’un style, c’est un concept qui privilégie les espaces aérés et lumineux. L’autre point fort de cette tendance, est la place qu’occupe la nature : planches de bois, cannage, corde, coton, tous les bois clairs, plantes vivantes…

QUELS SONT CES CHANGEMENTS ?

Dérivé de la décoration Scandinave, le SCANDICRAFT, s’éloigne des lignes droites et épurées, pour adopter un style, plus libre, plus authentique, plus arrondi.

LE BOIS La présence du bois prend une apparence plus brute et naturelle avec des meubles et des intérieurs en bois massif (chêne massif, chêne naturel).

LA COULEUR

Les couleurs employées sont toujours douces et pastels, mais les couleurs plus marquées sont tout de même les bienvenues. Elles permettront une plus grande personnalisation et un plus grand choix dans la décoration (rose framboise, terracotta, camel, vert profond, vert sauge, jaune moutarde). Les espaces qui ont tendance à être monochromes seront alors soulignés par ces teintes plus vives. L’ambiance qui règne dans ce style, apporte un sentiment de calme, recherché par nombre de personnes dans leur vie quotidienne. Le simple fait de retourner chez soi après une journée de travail stressant, dans un espace dépourvu de meubles volumineux et d’encombrement, semble particulièrement séduisant et apaisant.

LES NOUVEAUTÉS DANS LA SCÈNE

Dans le décor, l’osier ou le rotin entrent en scène. La présence de photographies d’art permet de créer une fenêtre sur la nature (paysages de forêt verdoyantes, animaux sauvages…), de même que les fleurs séchées et les plantes suspendues, auxquelles se mêlent bougies et tapis. La création chez soi, d’un cocon où il fait bon vivre grâce à la présence et l’ajout d’ameublement ou accessoires, a toute son importance (paille tressée, fauteuil suspendu, franges, macramé).

DANS LES FORMES

Il y a du changement : ici on privilégiera plutôt des formes courbes et chaleureuses. Vous comprendrez qu’en matière de Design, il y a des tendances, des styles qui deviennent au final des éléments intemporels de la décoration d’intérieur. Espérons qu’aujourd’hui nous n’ayons plus ce besoin de parler de tendance maison, mais plutôt d’une recherche de bien-être et d’équilibre. Ce style ou cet Art de vivre bien chez soi, n’est pas prêt de disparaître de nos intérieurs car il se renouvelle sans cesse et se décline de plus en plus, tel est le cas avec le nouveau concept : « JAPANDI » par exemple à découvrir !