Rose Villa, Cape Town, Afrique du sud

En accord avec la sobriété visuelle et la retenue des finitions architecturales, les tissus d’ameublement privilégient les tapis en soie gris froid, les cuirs naturels et les draps. Ceux-ci sont agrémentés de touches de laiton et de marbre dans des éléments clés tels que les pieds de lampe, les tables basses en acier noir poli et en marbre noir d’OKHA. La table en verre accentue également le contraste.

La douce tension entre le glamour et le luxe décontracté s’exprime davantage dans les détails sur mesure, où la superposition de touches dorées ajoute de l’intérêt sans entraver les vues, qui demeurent l’objectif principal. À l’étage, les tons argentés prédominent et confèrent une ambiance différente de celle des tons crémeux du rez-de-chaussée. Les chambres offrent une atmosphère chaleureuse et enveloppante avec des revêtements en bois au sol, au plafond et sur certains murs et paravents.

Le mobilier d’extérieur de style resort, de dimensions généreuses sur les terrasses avant, allie simplicité et confort tout en apportant une échelle humaine à ces espaces communs. Ils sont disposés selon des motifs répétés qui créent un rythme unificateur, en harmonie avec l’architecture. Les finitions naturelles exprimées de manière sincère, telles que le bois et les tables en granit “boulder”, confèrent un caractère légèrement plus organique aux intérieurs raffinés et à la piscine en marbre, évoquant la connexion terrestre du paysage et des vues.