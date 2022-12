Centara Reserve Samui, Thaïlande

Alliant splendeur coloniale et style contemporain, ce nouveau complexe est niché dans des jardins tropicaux. Dans ce cadre apaisant, les clients peuvent écrire leur propre aventure avec une série d’activités authentiques, d’expériences immersives et de touches individuelles proposées pour toutes sortes d’occasions.

Les 184 chambres luxueuses, suites dont certaines avec piscine privative et villas en bord de mer avec piscine privée sont de véritables sanctuaires, alliant équipements de pointe à l’héritage thaïlandais intemporel. Des balcons et des terrasses spacieux offrent des vues panoramiques sur les jardins ou la mer. Quant à la Reserve Ocean Pool Villa de 501 m2, elle offre un accès direct à la plage pour un sentiment ultime de luxe et d’exclusivité.

Chaque séjour au Centara Reserve Samui est unique et son programme “Reserve Stories” propose 4 expériences qui permettent aux clients d’être dégagés des contraintes traditionnelles du voyage. “Reserve Time” offre des horaires d’arrivée, de départ et de petit-déjeuner flexibles et permet à chacun de vivre à son rythme. “Reserve Space” permet aux voyageurs de choisir le lieu qui leur sera propre pour créer des moments mémorables : un petit coin de paradis sur la plage, la terrasse d’une suite… “Reserve Culture” crée un lien profond entre le voyageur, l’esprit, la culture et le patrimoine local. “Reserve Touch” reflète le service unique, sincère et très intuitif de la marque où tout est possible.